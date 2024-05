Sie wollen investieren wie Multimillionäre oder gar Milliardäre? Mit diesen drei unbekannten Aktien ist es tatsächlich möglich, denn sie bieten Anlegern Zugang zu einzigartigen und diversifizierten Portfolios.

Es ist der Wunsch vieler Privatanleger so anlegen zu können wie die wirklich Superreichen, die beispielsweise Geld in Private Equity allokieren. Eine Assetklasse, die durch ihre Ticketgröße kaum Zugang für kleine Portfolios bietet. Aber auch exklusive Aktienstrategien und Beteiligungen können Teil des Investments von Multimillionären und Milliardären sein, wovon viele “normale” Investoren gerne profitieren möchten.

Investieren wie die Superreichen mit diesen drei einzigartigen Aktien

Tatsächlich gibt die Möglichkeit für Privatanleger in einige Holdings der Superreichen zu investieren, denn diese sind teilweise börsennotiert, wenngleich wenig bekannt. In diesem Kontext sollten sich Investoren die folgenden drei Aktien etwas genauer anschauen:

Investieren wie die Milliardäre: RIT Capital

Sie wollen investieren wie ein Teil der legendären Familie Rothschild? Dann ist das mit der RIT Capital Holding möglich, die sie sogar in Deutschland handeln können.

Interessanterweise verfolgt die Holding bei ihren Investments einen globalen Ansatz, mit Schwellenländern & Co., setzt aber gleichzeitig im großen Umfang (um die 60 Prozent) auf Private Equity, Hedgefonds & Co.

Investieren wie die Milliardäre: Exor

Deutlich weniger breit aufgestellt sind Anleger dagegen mit einem Investment in Exor, einer Holding der Unternehmerfamilie Agnelli. Hier liegt der Klumpen des Portfolios mit über 50 Prozent in den Unternehmen Ferrari, Stellantis und CNA Industrial.

Hinzu kommen einige spannende Venture Investments des Unternehmens sowie kleinere Beteiligungen, etwa am Fußballclub Juventus Turin.

Investieren wie die Milliardäre: Investor AB

Wer investieren will wie Schwedens erfolgreichste Unternehmerfamilie Wallenberg, der kann einen Blick auf Investor AB werfen, die ein breites Beteiligungsportfolio (besonders mit Fokus auf Skandinavien) halten.

Hinzu kommt ein 31-prozentiger Anteil an dem Private Equity Unternehmen EQT, das man selbst an die Börse gebracht hat sowie einige kleinere Investments in Hidden Champions aus ganz Europa.

