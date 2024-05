Mit dieser deutschen Aktie und einer geheimen Dividenden-Strategie ist es möglich, bis zu 19 Prozent Dividendenrendite zu bekommen. Auf welche Dividenden-Aktien Sie laut BÖRSE ONLINE jetzt sonst noch setzen sollten.

Im Monat bei kulminiert die Dividenden-Saison. So viele Unternehmen wie in keinem anderen Börsen-Monat des Jahres zahlen jetzt ihre Dividenden. Auf welche Aktien die BÖRSE ONLINE-Redaktion mit einer besonderen Dividenden-Strategie setzt und welche deutsche Aktie bis zu 19 Prozent Dividendenrendite zahlt:

Die geheime Strategie der Dividenden-Pyramide

Dividenden-Strategie

Denn BÖRSE ONLINE hat die Dividenden-Pyramide neu aufgebaut und ein Update dieser besonderen Dividenden-Strategie gegeben. Dieses Mal haben wir die Dividenden-Pyramide vereinfacht, sodass Anleger lediglich auf 3 verschiedene Aktien setzen müssen, um diese Strategie umzusetzen. Das Besondere dabei: Dieses Mal setzen wir nur auf deutsche Aktien und auf europäische Aktien mit schöner Dividende. Zudem sehen Anleger in der Tabelle oben, welche Aktien wir für diese Strategie empfehlen und welche Dividenden diese Aktien bezahlen. BÖRSE ONLINE berechnete auch, wie hoch die Dividendenrendite ausfällt, wenn man die Aktie 10 Jahre hält. So kommt man bei dem Papier der Energiekontor nach 10 Jahren auf eine Dividendenrendite von fast 19 Prozent, obwohl die Aktie aktuell lediglich 1,9 Prozent Dividende bezahlt.

Wie die Dividenden-Pyramide genau funktioniert, das erfahren Sie in unserem neuen Video:

Deutsche und europäische Aktien mit hohen Dividendenrenditen

In der Tabelle oben finden Anleger eben spannende Aktien, mit welcher sich die Dividenden-Pyramide umsetzen lässt. So empfiehlt BÖRSE ONLINE etwa die Deutsche Telekom zum Kauf mit einem Kursziel von 26 Euro. Dieser Klassiker der Dividenden-Aktien befindet sich somit in guter Gesellschaft von Dividenden-Wachstumswerten wie etwa der niederländischen ASML. Denn die ASML-Aktie zahlt aktuell zwar nur 0,70 Prozent Dividendenrendite. Hätte man die Aktie aber zehn Jahre lang gehalten, so würden Anleger bereits heute auf eine Ausschüttungsrendite in Höhe von 8,9 Prozent kommen.

Doch wir setzen bei dieser Strategie nicht nur auf große deutsche und europäische Aktien, sondern auch auf Nebenwerte. So hat eben Energiekontor eine sehr hohe Dividendenrendite auf 10 Jahre gesehen. Wer aber nicht so lange warten möchte, der findet etwa bei Sixt Vz. aktuell schon 6,00 Prozent Dividendenrendite. Zudem rät BÖRSE ONLINE bei dieser deutschen Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 95 Euro.

Und wenn Sie wissen möchte, welche 3 Dividenden-Aktien in der Tabelle unsere Favoriten sind, dann schauen Sie jetzt ins neue Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

