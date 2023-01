Ionos strebt im ersten Quartal an die Frankfurter Börse. Analysten halten Kursverdopplung bei der Aktie von United Internet für möglich. Was jetzt noch wichtig ist.

Kommt es zur Wiederholung des Porsche-Erfolgs? Die United-Internet-Tochter Ionos hat am Dienstag ihren Börsengang offiziell angekündigt. Der Webhosting- und Cloudanbieter könnte mit einer milliardenschweren Emission dem deutschen IPO-Markt einen fulminanten Jahresauftakt bescheren - und nicht zuletzt auch der Mutter weiteren Kursauftrieb bescheren. So legte die United-Internet-Aktie am Dienstag nach Bekanntgabe der IPO-Pläne in den ersten Handelsminuten fast drei Prozent zu.

Im vergangenen Jahr hatte allein der Neun-Milliarden-Euro-Börsengang des Sportwagenbauers Porsche in Frankfurt für Glanz gesorgt. Nun strebt Ionos im Lauf des ersten Quartals an den Regulierten Markt der Frankfurter Börse. Angaben zum Ausgabepreis machte Ionos nicht. Finanzkreise erwarten einen Börsenwert von bis zu fünf Milliarden Euro. Damit überträfe die Webhosting-Tochter den Marktwert der Muttergesellschaft von derzeit vier Milliarden Euro.



Ertragsperle Ionos verspricht 30 Prozent Rendite

United Internet hatte die Börsenpläne im Herbst veröffentlicht und ein Bankenkonsortium engagiert. Zu diesem Zeitpunkt war das Börsenumfeld noch zu rau. Zuletzt hatte sich die Lage an den Finanzmärkten jedoch deutlich aufgehellt und bietet bessere Rahmenbedingungen für die Transaktion. Ionos sieht sich mit 1,3 Milliarden Euro Jahresumsatz als europäischer Webhosting-Marktführer und verspricht Investoren jährliche Umsatz-Wachstumsraten von zehn Prozent und eine operative Rendite von 30 Prozent. United Internet hält 75 Prozent an Ionos, die restlichen 25 Prozent liegen beim Finanzinvestor Warburg Pincus, der im Zuge des IPO seinen Ausstieg einleiten könnte. United Internet selbst will offenbar keine Ionos-Anteile abgeben und Mehrheitseigner bleiben. Analysten halten das Ionos-IPO für vielversprechend - auch für die Mutter. UBS zufolge ist die United Internet an der Börse unterbewertet. Bei einem Ionos-IPO seien kräftige Impulse für die United-Internet-Aktie zu erwarten. Warburg Research hat ein Kursziel von 53 Euro für United Internet gesetzt - gegenüber dem aktuellen Kurs wäre das mehr als eine Verdopplung. So oder so - es dürfte spannend werden, ob die Ionos-Cloud-Fantasie bei Investoren hierzulande tatsächlich genauso zieht wie Porsches Sportwagen-Visionen.



