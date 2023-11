Vielen Unternehmen läuft es an den Märkten bisher noch zu schlecht, um endlich den Sprung auf das Börsenparkett zu wagen. Doch wie nun bekannt wurde, steht 2024 zumindest ein großer Börsengang ins Haus.

Es ist nicht Reddit, nicht Stripe und auch nicht Klarna, die als Erstes für das kommende Jahr einen Börsengang in die Wege geleitet haben, sondern dieses Unternehmen, das nun zu einer Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar public gehen könnte:

Kommt bald dieser 60 Milliarden US-Dollar Börsengang?

Denn der chinesische Online-Modehändler Shein hat vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang in den USA gestellt. Die US-Großbanken Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley seien als Konsortialführer für den Börsengang engagiert worden, der im Jahr 2024 stattfinden könnte, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Shein lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab. Das Unternehmen wurde im Mai mit mehr als 60 Milliarden US-Dollar bewertet.

Shein, das sich dank niedriger Preise zu einem der weltweit größten Online-Modehäuser entwickelt hat, produziert Bekleidung in China und verkauft sie ausschließlich im Ausland, vor allem in den USA und Europa. Wegen der günstigen Preise steht das Unternehmen unter Verdacht, seine Waren unter menschenunwürdigen Bedingungen herstellen zu lassen. Früheren Aussagen von Insidern zufolge hatte das Unternehmen 2020 einen Anlauf zum Sprung auf das US-Börsenparkett abgebrochen.

Achtung: Das müssen Anleger bei diesem Börsengang beachten

Obwohl also noch keine Details zu dem Börsengang, was Bewertung & Co. angeht, öffentlich geworden sind, gibt es bereits bei diesem IPO Licht und Schatten. Darauf sollten Anleger außerdem noch achten, bevor sie in einen Börsengang-Hype verfallen:

1. Shein wird ein ADR sein. Denn wie bei allen Unternehmen aus China wird ein direktes Listing und eine Stimmrechtsbeteiligung der Aktionäre vermutlich nicht stattfinden. Im schlimmsten Fall könnten daher die Aktien eines Tages wie die Anteilsscheine von Gazprom & Co. in den meisten Depots wertlos verfallen.

2. Das Unternehmen wird in einem immer noch schwierigen Umfeld an den Markt gehen. Denn auch wenn die Börsen aktuell wieder etwas besser laufen, wird auch 2024 von Sorgen um die Rezession und die hohen Zinsen geprägt sein.

3. Wie an den Börsengängen 2023 zu sehen war, könnte auch hier die Bewertung der Aktie deutlich überhöht sein. Ergebnis: Wie für die Aktien von Birkenstock, Arm & Co. könnte es auch für Shein nach dem Hype erstmal wieder nach unten gehen.

