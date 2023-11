Der Milliardär Bill Gates scheint mit einer Tech-Rallye zu rechnen – denn jüngst deckte er sich vollumfänglich mit den Aktien der Magnificent 7 Aktien wie Nvidia, Apple, Meta & Co. ein. Nur ein Kandidat ist nicht dabei

Wenn einer weiß, wie man mehr aus seinem Geld machen kann, dann ist es Bill Gates. Denn der 68-jährige galt durch sein Unternehmen Microsoft lange Zeit als der reichste Mensch der Welt. Auch heute zählt er mit einem laut Forbes geschätzten Vermögen von 117 Milliarden Dollar zu den reichsten Menschen der Welt.

Das Geniale: Interessierte Anleger können verfolgen, auf welche Aktien der Milliardär setzt. Denn tatsächlich ist das Portfolio von Bill Gates öffentlich einsehbar. Denn institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar müssen jedes Quartal offenlegen, in welche Aktien sie investieren. Auch, wenn Bill und Melinda Gates kein Paar mehr sind, führen sie ihre gemeinsame Stiftung „Bill & Melinda Gates Foundation“ gemeinsam fort. Das Vermögen dieser Stiftung wird wiederum vom „Bill & Melinda Gates Foundation Trust“ verwaltet und wird von Investmentmanagern betreut. Und jüngst legte Bill Gates nun den Stand des Portfolios zum 30. September offen.

Das Portfolio von Bill Gates wurde zum Ende des dritten Quartals kräftig vergrößert. Gleich 51 neue Aktien schafften es dabei hinein, obwohl der Aktienbestand in den Quartalen zuvor deutlich kleiner war. Das Team von Gates scheint also mit einem gewaltigen Bullenmarkt zu rechnen. Besonders auffällig: Bill Gates deckte sich mit den Magnificent 7 Aktien ein. Obwohl Gates ein echtes Tech-Genie ist, hatte er zuvor meist kaum Tech-Aktien im Portfolio. Nicht so in diesem Quartal.

Denn neu ins Portfolio schafften es Nvidia, Apple, Alphabet, Meta und Amazon. Microsoft hatte Gates bereits im Portfolio, stockte die Position jedoch nochmal um 21.500 Aktien auf. Mit einer Gewichtung von fast 32 Prozent nimmt die Microsoft-Aktie jedoch die größte Position im Gates-Portfolio ein.

Die einzige Magnificent 7 Aktie, die nicht dabei ist: Elon Musks Tesla-Konzern. Beide Milliardäre sind bekanntlich keine engen Freunde. Laut der Elon-Musk-Biografie von Walter Isaacson etwa seien die beiden schon häufiger aneinandergeraten. Auch schien es Musk Gates übel genommen zu haben, dass dieser einmal eine Short-Wette gegen Tesla hatte laufen lassen. Im September wetterte er auf X (ehemals Twitter) sogar persönlich gegen Bill Gates.

Just so that the public understands:



Taking out a short position against Tesla, as Gates did, results in the highest return only if a company goes bankrupt!



Gates placed a massive bet on Tesla dying when our company was at one of its weakest moments several years ago. Such a…