Seit der DAX die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen hat, fragen sich viele Anleger was an den Börsen schiefläuft und ob uns vielleicht bald ein Crash ins Haus steht. Das müssen Sie jetzt zur aktuellen Lage wissen:

Dass es an den Börsen in den kommenden Wochen und vielleicht sogar Monaten nicht rund laufen würde, war spätestens nach den uneinheitlichen Signalen der amerikanischen Notenbank zum Thema der Zinserhöhungen klar.

Jetzt hat der DAX aber plötzlich die 200-Tage-Linie durchbrochen und damit seinen Handelskorridor sichtlich nach unten verlassen. Deswegen fragen sich viele Anleger: Droht uns jetzt ein Crash?

Ist das der Beginn des großen Crashs?

Zumindest die Vorzeichen für die nächste Handelsphase an den Börsen sind nicht gerade positiv. So ist die Konjunkturlage in den großen Wirtschaftsnationen USA und China angespannt, während Deutschland klar auf eine Rezession zusteuert.

Gleichzeitig belastet die Attraktivität der Anleihen- und Zinsmärkte die Aktien, sodass der Börse nach und nach Liquidität entzogen wird.

Zudem warnen einige Experten wie J.P. Morgan CEO Jamie Dimon vor noch höheren Zinsen, was ein schwerer Belastungsfaktor für die gesamte Wirtschaft werden könnte.

Ist dieser Abverkauf vielleicht die beste Chance zum Einstieg?

Doch trotz aller Schwarzmalerei könnte dieser Abverkauf auch wieder einmal eine gute Gelegenheit für einen Einstieg sein. Denn aktuell befinden sich viele Aktien auf dem Niveau des Herbstes 2022, als die makroökonomischen Sorgen noch größer waren als jetzt.

Außerdem könnte sich trotz der negativen Vorzeichen ein weiteres Mal eine Jahresend- und Jahresauftaktrallye wie zum Jahreswechsel 2022/2023 ereignen, getrieben von der Hoffnung der Anleger, dass im Jahr 2024 alles besser werden wird.

Dementsprechend dürfte das Zeitfenster für Anleger, um jetzt günstig einzusteigen, streng limitiert sein. Und auch wenn die momentanen Problemen überwältigend scheinen, sollten sich doch langfristig orientierte Investoren die günstigen Kurse sichern. Denn obwohl Horrorhoroskope zur Wirtschaftsaussicht jeden Tag durch die Medien gehen: in Wahrheit werden diese Vorstellungen zum Glück nur selten zur Realität. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für Anleger ohnehin dabei zu bleiben, aber auch nachkaufen, denn die Entwicklung von Wirtschaft und Börse dürfte langfristig wieder eine Positive sein.

