Die 20 gefallenen Aktien mit zehn Prozent oder mehr Discount empfiehlt die Citibank jetzt zum Kauf. Doch um welche Titel handelt es sich? Und worauf sollten Anleger einen besonderen Blick werfen?

Die Citibank hat diese 20 Aktien aus dem Rusell 1000 Index identifiziert, die Anleger jetzt unbedingt kaufen sollten. Dabei gibt es auch einige Überraschungen.

Diese 20 gefallenen Aktien sollten Anleger laut der Citibank jetzt kaufen

Hierbei handelt es sich um Aktien, die von Citi Research mit „Kaufen“ eingestuft wurden. Zudem sind alle Titel nach dem 31. März um 10 Prozent oder mehr gegenüber ihren bisherigen Jahreshöchstständen gefallen und haben gleichzeitig die Schätzungen des Cashflows pro Aktie gesteigert.

Las Vegas Sands

Teradata

Datadog

TKO Group Holdings

Lockheed Martin

Bruker

DraftKings

Insulet

Pinterest

Chipotle Mexican Grill

Netflix

HubSpot

Lam Research

Rockwell Automation

MongoDB

Apple

KLA Corporation

Paycom Software

NVIDIA

Intuitive Surgical

Auf welche der 20 Aktien sollten Anleger einen besonderen Blick werfen?

Während bei den 20 Aktie zunächst klassische Value-Werte wie eine Lockheed Martin oder eine Las Vegas Sands ins Auge stechen, so kann man sich schon über einige Positionen auf den ersten Blick wundern.

So zum Beispiel über den Sportwettenanbieter DraftKings, der es allerdings vermutlich durch die gut anlaufende Wettsaison mit dem Start der NFL in die Liste geschafft hat.

Auch verwundert es den Highflyer Nvidia in der Liste zu finden. Tatsächlich ist die Aktie zuletzt wieder vom Hoch deutlich konsolidiert und durch die massiven Gewinnsteigerungen auch wesentlich billiger als zuvor. So erhält man die Aktie jetzt bereits zu einem vergleichsweise “niedrigeren” KGV von 39, während es in der Spitze in diesem Jahr Werte um 55 bis 60 waren.

Zudem finden sich in der Liste viele zyklische Werte wie Netflix oder Chipotle - gerade diese sind im Zuge der Studienkreditrückzahlung in den USA mit Vorsicht zu genießen.

