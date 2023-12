Aktien aus dem Sektor der erneuerbaren Energien haben zuletzt die Anleger überwiegend enttäuscht, und das, obwohl viele Experten diesem Sektor erhebliches Kurspotenzial attestierten. Es besteht auf Hoffnung auf bessere Zeiten, das ist der Grund.



Für die Aktionäre der großen Technologiekonzerne Apple, Nvidia, Microsoft und Co wird das Jahr 2023 als durchaus erfolgreich deklariert werden. Ganz anders dürfte die Stimmungslage bei den Anlegern sein, die in diesem Jahr in „grüne“ Technologieaktien investiert haben.



Neben der Solarbranche ist in diesem Jahr vor allem die Wasserstoffbranche stark unter die Räder gekommen. So hat der norwegische Wasserstoffspezialist Nel seit Anfang des Jahres 50 Prozent an Wert eingebüßt. Noch schlimmer hat es den amerikanischen Wasserstoffkonzern Plug Power erwischt, hier beläuft sich das Minus auf satte 60 Prozent seit Jahresanfang.



Zinswende als Hoffnungsträger

Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen haben sowohl bei Plug Power als auch bei Nel positive Spuren hinterlassen. So konnte Plug Power seit Anfang der Woche 36 Prozent an Wert gewinnen, Nel kommt seit Wochenanfang auf ein Plus von knapp sieben Prozent. Um von einer nachhaltigen Wende zu sprechen ist es allerdings noch zu früh.



Rat an Anleger

Während Plug Power dringend liquide Mittel benötigt, ist die Situation bei Nel nicht ganz so dramatisch. Beide Aktien sind hochspekulativ. Anleger, die einzig und allein auf den Wasserstoff-Sektor setzen wollen, schauen sich die Aktie der Thyssen Krupp Tochter Nucera an. BÖRSE ONLINE hat die Aktie Anfang Dezember mit Kursziel 22,50 Euro bei einem Stopp bei 13,50 zum Kauf empfohlen.



Fazit Anleger, die auf einen Rebound bei Wasserstoff, Wind und Solar setzen wollen, haben mit dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index das ideale Instrument, um breiter in die genannten Sektoren zu investieren. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABH können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 16 „grünen“ Technologieaktien partizipieren. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



