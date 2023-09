Unternehmensprofil

Die Unternehmensgruppe um die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ist gehört zu den global führenden Anbietern von Elektrolyse-Technologien. Das Leistungsspektrum umfasst das Engineering, die Beschaffung und Inbetriebnahme sowie Aftermarket-Dienstleistungen für Elektrolyse-Anlagen, die erneuerbare Energie und Wasser in grünen Wasserstoff für die industrielle Nutzung und anschließende nachgelagerte Anwendungen umwandelt. Die Gruppe hat bereits mehr als 600 elektrochemische Projekte abgeschlossen und über 240.000 Elektrolysezellenelemente geliefert, die einer Elektrolyseurkapazität von über zehn GW entsprechen. Aufbauend auf dieser Erfahrung in der CA (Chlor-Alkali)-Elektrolyse strebt die Gruppe die Marktführerschaft in der AW (alkalisches Wasser)-Elektrolyse an. Die AW-Elektrolyseur-Technologie der Gruppe ist für die Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab und damit auf die Anforderungen des künftigen Wachstumsmarktes ausgelegt.

Offizielle Webseite: www.thyssenkrupp-nucera.com