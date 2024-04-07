Thyssenkrupp Nucera
Aktuelle Nachrichten zu Thyssenkrupp Nucera
dpa-AFX News zu Thyssenkrupp Nucera
EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q3/9M 2025/26; Umsatz und Ergebnis durch Vorzieheffekte leicht über Markterwartung (deutsch)
EQS-News: thyssenkrupp nucera: Erfolgreiche Übergabe der neuen, hochmodernen Chlor-Alkali-Anlage an Chlorum Solutions in Palmeira, Brasilien (deutsch)
EQS-News: thyssenkrupp nucera und Bharat Heavy Electricals Limited unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur Förderung von grünem Wasserstoff in Indien (deutsch)
EQS-News: thyssenkrupp nucera verzeichnet große Neuaufträge und vervierfacht Auftragseingang im 2. Quartal (deutsch)
EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q2/6M 2025/26; Auftragseingang über Erwartung und Vorjahr; Umsatz und Ergebnis unter Markterwartung (deutsch)
EQS-News: thyssenkrupp nucera liefert Elektrolyseure für Moeve zum Bau des größten grünen Wasserstoffprojekts Südeuropas (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|605,41
|512,48
|845,20
|862,00
|652,80
|Nettogewinn (Mio)
|18,78
|-35,49
|4,60
|11,00
|22,50
|Gewinn/Aktie
|0,16
|-0,31
|0,04
|0,09
|0,21
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|49,34
|-
|261,50
|102,94
|89,95
|KUV
|1,53
|1,85
|1,56
|1,36
|3,66
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe um die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ist gehört zu den global führenden Anbietern von Elektrolyse-Technologien. Das Leistungsspektrum umfasst das Engineering, die Beschaffung und Inbetriebnahme sowie Aftermarket-Dienstleistungen für Elektrolyse-Anlagen, die erneuerbare Energie und Wasser in grünen Wasserstoff für die industrielle Nutzung und anschließende nachgelagerte Anwendungen umwandelt. Die Gruppe hat bereits mehr als 600 elektrochemische Projekte abgeschlossen und über 240.000 Elektrolysezellenelemente geliefert, die einer Elektrolyseurkapazität von über zehn GW entsprechen. Aufbauend auf dieser Erfahrung in der CA (Chlor-Alkali)-Elektrolyse strebt die Gruppe die Marktführerschaft in der AW (alkalisches Wasser)-Elektrolyse an. Die AW-Elektrolyseur-Technologie der Gruppe ist für die Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab und damit auf die Anforderungen des künftigen Wachstumsmarktes ausgelegt.
Offizielle Webseite: https://www.thyssenkrupp-nucera.com