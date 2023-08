Am 4. September fällt der Startschuss zum „Trader 2023“. Und selbst wer beim Wettstreit um den Jaguar leer ausgeht, wird gewinnen. Denn Wissen und Erfahrung schaden an der Börse nie

Ein Besuch der seit Anfang dieses Monats freigeschalteten Internetseite trader-boersenspiel.de lohnt sich immer. Hier kann man sich nicht nur zum großen Performance-Wettstreit um den Jaguar und weitere attraktive Preise anmelden. Die Seite ist auch vollgepackt mit nützlichen Informationen für Anleger und enthält Links zu hochkarätigen Webinaren, die Einsteigern, aber auch erfahrenen Investoren das Börsianerleben erleichtern.

Ganz besonders freut es die Redaktion von BÖRSE ONLINE als Medienpartner, dass die Société Générale als Veranstalterin mit dem „Trader 2023“ auch einen Beitrag zur finanziellen Allgemeinbildung leisten will. Dazu wird eine ganze Reihe kostenloser Onlineseminare angeboten. Wer den Jaguar gewinnen will, sollte sich auf keinen Fall das große Einführungswebinar ins Börsenspiel am 31. August um 18 Uhr entgehen lassen. Doch auch alle anderen Veranstaltungen sind lehrreich.

Wer macht das Rennen um den Traumwagen?

Profunde Börsenkenntnisse sind im Performance-Wettstreit um den Traumwagen sicher kein Schaden. Ein Blick auf die Siegerliste der vergangenen Jahre zeigt aber, dass auch Anfänger gute Chancen auf den Hauptpreis haben. Mario Säuberlich etwa, der Gewinner des Jahres 2016, hatte vor der Teilnahme am Börsenspiel noch nie eine Aktie, geschweige denn ein Hebelprodukt gehandelt. Im vergangenen Jahr indes räumte mit Mario Graß ein sehr erfahrener Anleger den Hauptpreis ab.

Neben den Webinaren gewährleistet die Société Générale mit dem monatlich erscheinenden „ideas Magazin“, dem täglichen Newsletter „ideas daily" sowie weiteren aktuellen Börsennews für Smartphone, Computer und Tablet während des achtwöchigen Börsenspiels eine lückenlose Versorgung mit Informationen.

Den Jaguar E-PACE wird am Ende jedoch nur ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin nach Hause fahren dürfen, so sehr sich die Konkurrenz auch anstrengt. Aber immerhin gibt es für jeden Wochensieger noch 2222 Euro in bar zu gewinnen. Zudem werden unter allen Spielerinnen und Spielern neun iPhone 14 aus dem Hause Apple verlost – unabhängig von der Platzierung in der Rangliste. Das erste davon direkt am ersten Spieltag unter allen, die sich vor Spielbeginn am 4. September (8 Uhr) angemeldet haben.