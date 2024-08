Nach dem kürzlichen Abverkauf an den Märkten erscheint es unrealistisch, doch plötzlich prognostizieren einige Experten, dass die Aktienmärkte deutlich steigen könnten. Das steckt konkret hinter dieser Annahme und darum könnte sich aktuell die letzte Chance zum Nachkauf vor den nächsten Allzeithochs bieten.

Anfang August sind die Börsen durch einen massiven Spike in der Volatilität nach unten gekommen. Seitdem zeigt sich an den Märkten eine fast schon v-förmige Erholung. Doch laut einigen Experten könnte das erst der Beginn einer deutlichen Rallye sein, denn der Kaufdruck an den Börsen droht demnächst deutlich zuzunehmen.

Warum die Aktienmärkte bald deutlich steigen könnten

Hintergrund dieser Entwicklung ist die aktuelle Lage bei quantitativen Strategien. So sind Trendfolger, Vola-Strategien & Co. im Zuge des massiven Spikes bei der Schwankungsbreite Anfang August relativ plötzlich aus Aktien ausgestiegen. Nun wird erwartet, dass die Investoren und Algorithmen mit wieder sinkender Volatilität zurück in den Markt kommen und für massiven Kaufdruck sorgen.

„Fonds werden den Kaufdruck wahrscheinlich deutlicher erhöhen, falls sich die Märkte stabilisieren und die Datenlage freundlicher ausfällt“, hieß es etwa von Barclays. Anshul Gupta, Leiter von European Derivatives und Global QIS, sagte: „Wir denken, dass der Normalisierungsprozess dieses Mal schneller vonstattengehen kann. Es ist eher eine Frage von Wochen als von Monaten.“

Dementsprechend drohen bald Zuflüsse in Milliardenhöhe für die Aktienmärkte. Ein Prozess, der die Kurse relativ schnell auf neue Allzeithochs bringen kann. Sollten Anleger also jetzt nachkaufen?

Jetzt Aktien kaufen, bevor es zu spät ist?

Grundsätzlich ist es immer Zeit, Aktien zu kaufen, besonders für langfristige Anleger. Doch gerade aktuell kann es sich lohnen, die verbleibende Rabatte auf Aktien nach den neuerlichen Anstiegen noch für sich zu nutzen.

Wer allerdings sehr kurzfristig unterwegs ist, der sollte es sich zweimal überlegen jetzt auf stark steigende Kurse trotz der Aussicht auf massiven Kaufdruck zu spekulieren. Denn bei Spekulationen über wenige Tage und Wochen sind die Risiken für Verluste überproportional hoch.

