Ist das der Crash? Weil die US-Inflation heißer ist als erwartet, geben die wichtigen Aktien und Börsen zur Stunde nach. Was genau das Problem ist und was Anleger jetzt tun sollten.

Am Mittwochnachmittag geht es plötzlich los: War es vorher ein ruhiger Handel, so sacken DAX, S&P 500, Nasdaq, der Euro und Kryptowährungen plötzlich ab. Der Grund: Die US-Verbraucherpreise für den Monat März sind stärker als erwartet: Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent, nach 3,2 Prozent im Februar. Experten hatten im Vorfeld mit 3,4 Prozent Inflation gerechnet. Von Februar auf März stiegen die Verbaucherpreise zudem um 0,4 Prozent, obwohl Experten nur 0,3 Prozent erwartet hatten. Auch wenn diese Zahlen nur marginal größer sind als erwartet, so sind die Auswirkungen auf die Börse doch stark:

Aktien fallen zur Stunde stark: Ist das der Crash?

In einer ersten Reaktion fallen die Börsen und Aktien stark. Der DAX gibt um rund 1 Prozent nach und notiert nur noch knapp über der Marke von 18.000 Punkten. Der Dow Jones wird vorbörslich mit minus 1,3 Prozent erwartet, der S&P 500 mit minus 1,64 Prozent und die Technologie-Börse Nasdaq mit minus 1,67 Prozent.

Mit Beginn des regulären Börsenhandels in den USA um 15:30 deutscher Zeit, erholt sich der DAX bis 16 Uhr leicht. Der Dow Jones steckt weiterhin tief im Minus fest, während sich der S&P 500 bis auf minus 1 Prozent erholen kann, ebenso wie die Tech-Börse Nasdaq.

Dahingegen gibt der Euro im Laufe des Nachmittags immer kräftiger nach und fällt um 1,0 Prozent auf 1,075 Dollar. Gold und Silber gehen zunächst leicht in die Knie, bauen ihre Verluste dann aber aus. Gold verliert rund 0,9 Prozent und Silber 0,8 Prozent. Die Kryptowährungen rund um Bitcoin und Ethereum verlieren hingegen in einer ersten Reaktion einige Prozente, holen dann gegen 16 Uhr aber Teile dieser Verluste wieder auf. Denn wenn die Inflation in den USA hartnäckig bleibt, dann dürften auch die Zinsen nicht gesenkt werden. Dies macht dann riskantere Assets wie Tech-Aktien oder Kryptowährungen gegenüber anderen Wertpapieren unattraktiver.

Und schlimmer noch: Denn es gibt ein neues Schreckens-Szenario an den Börsen:

Neues Schreckens-Szenario: Kommt jetzt der Crash?

Denn bislang waren alle Anleger davon ausgegangen, dass es mit der Inflation vorbei ist und es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis die Zinsen sinken. Doch wenn die Inflation in den USA jetzt sogar zulegt, so könnte es - auch wenn es zur Stunde nicht wahrscheinlich ist - sogar nochmal Zinserhöhungen geben. Und das wäre dann erstmal Gift für Aktien.

Doch wie ordnen das Experten ein? Etwa am Dienstag sagte Börsen-Experte Folker Hellmeyer bei BÖRSE ONLINE im Interview, dass nur die Geopolitik einen wirklichen Crash an den Märkten verursachen könnte. Insgesamt würden Aktien in der Salami-Rallye weiterhin scheibchenweise steigen.

Insofern sollten Anleger auch heute erstmal Ruhe bewahren. Es kann nie schaden, Teilgewinne mitzunehmen bei Positionen, die gut gelaufen sind. In Panik muss nun aber niemand ausbrechen. Zuletzt wurden Rücksetzer an der Börse schnell wieder aufgekauft. Und auch wenn es man eine kleine Korrektur zwischen 5 und 10 Prozent gibt, so ist dies meistens gesund für Aktien. Falls sich die Inflation in den nächsten Monaten aber als deutlich hartnäckiger herausstellen sollte, als aktuell gedacht, dann müssten Anleger sich neu positionieren. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit.

Schauen Sie jetzt das Video mit Folker Hellmeyer, in welchem er erklärt, warum es jetzt ungemütlich wird, weshalb es aber wohl keinen Crash an den Aktienmärkten geben wird.