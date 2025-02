Mit diesen sieben Aktien können Anleger in dieser Woche bis zu 11,1 Prozent Dividendenrendite kassieren. Doch wer davon etwas haben will, der muss jetzt schnell sein.

Anleger, die auf der Suche nach Aktien mit hohen Dividendenrenditen sind, dürften in dieser Woche nicht zu kurz kommen. Viele spannende Titel gehen bald Ex-Dividende und zahlen hohe Ausschüttungen an Anleger.

Doch wer etwas von diesen Zahlungen haben will, der muss entsprechend schnell sein, denn nur wer die jeweiligen Aktien an ihrem Ex-Tag hält, hat einen Anspruch auf die Dividende.

Mit diesen 7 Aktien bis zu 11,1% Dividendenrendite kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Logista – Ex-Dividende: 25.02.2025 – Dividendenrendite: 11,1 Prozent

Robert Half – Ex-Dividende: 25.02.2025 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Hercules Capital – Ex-Dividende: 26.02.2025 – Dividendenrendite: 8,8 Prozent

Avista – Ex-Dividende: 26.02.2025 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Ashmore – Ex-Dividende: 27.02.2025 – Dividendenrendite: 6,4 Prozen

Copa Holdings – Ex-Dividende: 28.02.2025 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

STAG Industrial – Ex-Dividende: 28.02.2025 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Hercules Capital

Hohe Ausschüttungen in der aktuellen Woche bietet der Wert Hercules Capital vor allem darum, weil der BDC in den USA ein Portfolio von besicherten Schuldverschreibungen an junge Wachstumsunternehmen unterhält. Aus den Erträgen dieser Bestände kann der Finanzwert entsprechend hohe Ausschüttungen vornehmen.

Dividendenaktie: STAG Industrial

Ebenfalls interessant ist der REIT STAG Industrial aus den USA, der sich auf Industrieimmobilien konzentriert und diese an Unternehmen vermietet. Aus den regelmäßigen Erträgen werden dann entsprechend hohe Ausschüttungen an die Aktionäre gezahlt.

Dividendenaktie: Copa Holdings

Wer auf der Suche nach einem dividendenstarken und spekulativem Investment ist, der kann einen Blick auf die Copa Holdings werfen. Der südamerikanische Luftfahrtbetreiber bietet neben einer hohen Ausschüttung laut dem Analystenkonsens jetzt 57 Prozent an Kurspotenzial.

