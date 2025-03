Anleger aufgepasst: Die NVIDIA-Aktie könnte schon in der kommenden Woche kräftig zulegen. Sollten Investoren jetzt also schnell zuschlagen? Ein Analyst sieht klare Anzeichen dafür – das steckt dahinter.

Nvidia-Anleger hatten zuletzt keinen leichten Stand: Die Aktie des Tech-Giganten, die bereits 2023 und 2024 jeweils rund 200 Prozent zulegen konnte, befindet sich seit Jahresbeginn auf Talfahrt.

So liegt das Papier 2025 bisher rund 20 Prozent im Minus – und das, obwohl die Geschäftszahlen weiterhin überzeugen. Doch Sorgen um neue Zölle unter US-Präsident Donald Trump, geopolitische Unsicherheiten und zunehmende KI-Konkurrenz aus China belasten den Kurs.

Trotzdem empfehlen viele Analysten, die Aktie langfristig zu halten. Nvidia bleibt eines der stabilsten Tech-Unternehmen mit großem Potenzial im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Ein Experte sieht sogar kurzfristig eine Trendwende – schon nächste Woche könnten die Kurse wieder deutlich steigen.

Analyst von Wells Fargo sieht nächste Woche für Nvidia als Katalysator

In einer neuen Analyse rät Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers zum Kauf der Nvidia-Aktie – und zwar noch vor der kommenden Woche, wie das Finanzportal" Seeking Alpha" berichtet. Der Grund: die anstehende GTC-Konferenz.

Die GPU Technology Conference (GTC) von Nvidia findet vom 17. bis 21. März 2025 in San Jose, Kalifornien, statt. Ein zentrales Ereignis: die Keynote von CEO Jensen Huang am 18. März.

Laut Rakers hat sich die Nvidia-Aktie in den letzten fünf Jahren rund um die GTC meist besser entwickelt als der Philadelphia Semiconductor Index (SOX). In der Woche der Konferenz lag der Kurs im Schnitt sieben Prozentpunkte über dem Index. Zwei Wochen später lag der Vorsprung im Schnitt noch bei 2,4 Prozentpunkten. Die durchschnittliche Rendite betrug in diesen Zeiträumen 6,4 Prozent bzw. 4,5 Prozent.

Hinzu kommt: Die Aktie wird derzeit rund 35 Prozent unter dem durchschnittlichen Gewinnmultiplikator der vergangenen drei Jahre gehandelt – ein Indiz für eine mögliche Unterbewertung.

Nvidia-Kursziel beitet 60% Luft nach oben

Aaron Rakers setzt sein Kursziel für die Nvidia-Aktie bei 185 US-Dollar mit der Einstufung Overweight. Das entspräche einem deutlichen Aufwärtspotenzial von 60 Prozent.

Die kommenden Tage könnten für die Nvidia-Aktie entscheidend werden. Die historische Entwicklung rund um die GTC-Konferenz spricht für eine starke Performance.

Mit einem bisherigen Kursrückgang von 20 Prozent in 2025 und einer möglichen Wachstumsstory durch neue KI- und Chip-Technologien bleibt die Aktie für Investoren spannend.

Ob sich das Muster der letzten Jahre wiederholt, bleibt abzuwarten – doch wer auf kurzfristige Kursgewinne setzt, sollte den 18. März 2025 im Blick behalten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.