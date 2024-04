Die Dividendensaison nimmt aktuell richtig Fahrt auf und Anleger haben in der kommenden Woche die Chance sich einige Aktien mit hohen Ausschüttungen kurz vor ihrem Ex-Dividendentag zu sichern. Hier winken bis zu 9,3 Prozent an Dividendenrendite:

Wer bereits in naher Zukunft saftige Dividenden kassieren will, der kann sich in der kommenden Woche einige der unten genannten Titel kurz vor ihrem Ex-Dividendentag sichern. Denn geht eine Aktie Ex-Dividende, so erhalten Anleger, die das Papier halten, einen Anspruch auf die kommende Ausschüttung.

Da in der kommenden Woche spannende Aktien mit bis zu 9,3 Prozent Ausschüttungsrendite Ex-Dividende gehen, kann sich hier ein Blick lohnen.

Auf der Suche nach spannenden Hochdividendenwerten?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Bis zu 9,3 Prozent Dividendenrendite bei diesen Aktien kurz vor dem Ex-Tag

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Raiffeisen Bank – Ex-Dividende: 09.04.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

Verizon – Ex-Dividende: 09.04.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

AT&T – Ex-Dividende: 09.04.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

BAWAG – Ex-Dividende: 10.04.2024 – Dividendenrendite: 8,5 Prozent



Phoenix – Ex-Dividende: 11.04.2024 – Dividendenrendite: 9,3 Prozent



Telia Company – Ex-Dividende: 11.04.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent



Aviva – Ex-Dividende: 06.04.2024 – Dividendenrendite: 6,6 Prozent







Besonders auffällig in der kommenden Woche: In der Liste finden sich insgesamt drei Telekommunikationsunternehmen in Form von Verizon, AT&T und Telia. Während die ersten beiden Player mit t-mobile um die Vorherrschaft in den USA kämpfen, konzentriert sich der schwedische Telia-Konzern hauptsächlich auf Skandinavien und Teile Osteuropas.

Die höchsten Dividendenzahlungen kommen dagegen aus der Versicherungsbranche in Form von Aviva und Phoenix. Beides sind in Europa aktive Erstversicherer mit einem zusätzlich wichtigen Vermögensverwaltungs- und Pensionsgeschäft.

Lesen Sie auch:

Mega-Potenzial: Wird diese Biotech-Aktie so groß wie BioNTech und Moderna zu ihren besten Zeiten?

Oder:

Überholmanöver: Fährt die BMW-Aktie dank dieser überraschenden Nachricht VW und Mercedes-Benz davon?