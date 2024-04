Zuletzt tat sich bei der Aktie des Autobauers BMW nicht viel. Neuigkeiten vom US-Automarkt könnten das aber jetzt ändern. Das sollten Anleger wissen.

Wirklich vom Fleck kam die Aktie des deutschen Autobauers BMW in dieser Woche nicht. Derzeit notiert das Papier bei 106,55 Euro und bis Mittwoch tat sich im vorbörslichen Handel bei Tradegate auch nicht viel. Dafür gab es aber Neuigkeiten vom US-Markt, die der Aktie durchaus noch Auftrieb verleihen könnten. Das Unternehmen hatte kürzlich mitgeteilt, dass sie auf dem amerikanischen Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet sind.

Vollelektrische Autos geben BMW Schub

Demnach lieferte die Hausmarke BMW im ersten Quartal 84.475 Autos aus, was einem Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Interessant dabei: Schwung gaben den Verkaufszahlen vor allem vollelektrische Autos (BEV – battery electric vehicles), die mit 10.713 ausgelieferten Autos um fast zwei Drittel zulegten. Das Plus bei den Elektroautos half zudem, die etwas schwächere Entwicklung bei den SUVs auszugleichen, die in den USA den größeren Anteil an Verkäufen bei BMW ausmachen.

Die Nachricht ist für BMW auch deswegen sehr positiv, da es zuletzt mehr Berichte über einen schwächelnden E-Auto-Markt in Amerika und Deutschland gab. Mit dem jetzt verkündeten Verkaufsschub dürfte BMW auch seine führende Position gegenüber Wettbewerbern wie VW und Mercedes-Benz stärken. Mercedes-Benz hatte beispielsweise im Februar erst angekündigt, seine eigenen Ziele für Elektroautos herunterzuschrauben.

Auch JPMorgan von BMW überzeugt

Gute Nachrichten gab es auch von JPMorgan. Die US-Bank hatte ihre Einstufung für die BMW-Aktie nach Treffen mit mehr als 20 europäischen Unternehmen der Automobilbranche auf „Overweight“ belassen.

JPMorgan zeigte sich dabei in einer am Dienstag vorgelegten Sektorstudie beeindruckt von BMW und deren Maßnahmen für eine emissions- und unfallfreie Automobilwelt. Zudem dürfte die stärkere Nutzung von Online-Vertriebswegen die Preissetzungsmacht der Hersteller erhöhen – was BMW als ein Leader im Bereich der Elektroautos in die Karten spielt. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie der Bayern weiter zum Kauf.

Mit Material von dpa-AFX

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..