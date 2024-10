Das Altersvorsorgedepot soll in Deutschland 2026 an den Start gehen und könnte einen Boom in der Nachfrage für die private Absicherung auslösen. Besonders davon profitieren könnte die folgende Aktie, die dank des neuen Produkts und dank des Neobrokers Trade Republic durch die Decke gehen könnte.

Das Altersvorsorgedepot soll 2026 als eine Reform der bisherigen Riester-Rente an den Start gehen. Dadurch erwarten sich einige Experten wie Smartbroker CEO Thomas Soltau eine große Nachfrage. „Neobrokern steht ein Corona-Boom 2.0 bevor”, betitelte etwa Finance Forward ein kürzlich veröffentlichtes Interview mit dem Geschäftsführer.

Doch auch Anleger könnten von dieser Änderung profitieren und damit Gewinn machen - speziell mit einer Aktie.

Mit dieser Aktie von Trade Republics Erfolg profitieren?

Die Rede ist dabei von der Sino AG, einem Unternehmen, das Brokerdienstleistungen für sehr aktive Trader in Deutschland anbietet. Allerdings ist es nicht das Geschäftsmodell des Nebenwertes, das die Aktie explodieren lassen könnte, sondern eine Beteiligung, die man bereits seit Längerem hat.

So hält die Sino AG rund zwei Prozent der Anteile am Neobroker Trade Republic. Diese Beteiligung ist auf Basis der letzten Finanzierungsrunde 115 Millionen Euro wert, Sino selbst lediglich 122 Millionen Euro.

Geht diese Aktie dank Trade Republic durch die Decke?

Im Kontext des Altersvorsorgedepots und einer massiven Nachfrage neuer Privatanleger könnte der Wert von Trade Republic und damit der Beteiligung weiter steigen. Für Anleger würde das eine deutliche Aufwertung der Aktie bedeuten, die schon jetzt wegen des Trade Republic Anteils sehr günstig erscheint.

Dementsprechend kann sich jetzt für spekulative Anleger ein Blick auf die Papiere des Nebenwertes lohnen, wenngleich noch nicht bekannt ist, wie gut das Angebot von Trade Republic für das Altersvorsorgedepot werden wird (und ob es überhaupt eines gibt).

