Bei diesen Aktien können Anleger in dieser Woche 14,8 Prozent an Dividendenrendite kassieren. Doch wer etwas von der Ausschüttung haben will, der muss schnell sein, denn die Titel gehen demnächst Ex-Dividende.

Wer sich ein attraktives Dividendeneinkommen aufbauen möchte, der sollte einen Blick auf die folgenden hochausschüttenden Aktien werfen. Allesamt gehen sie in der kommenden Woche Ex-Dividende und Anleger, die sie zum richtigen Zeitpunkt halten, bekommen anschließend eine attraktive Ausschüttung ausbezahlt.

Mit diesen Aktien 14,8% Dividendenrendite in dieser Woche kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Prospect Capital – Ex-Dividende: 29.01.2025 – Dividendenrendite: 12,3 Prozent

Antero Midstream – Ex-Dividende: 29.01.2025 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Pennon – Ex-Dividende: 30.01.2025 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

AGNC Invest – Ex-Dividende: 31.01.2025 – Dividendenrendite: 14,8 Prozent

Ellington Financial – Ex-Dividende: 31.01.2025 – Dividendenrendite: 12,5 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 31.01.2025 – Dividendenrendite: 10,6 Prozent

NNN REIT – Ex-Dividende: 31.01.2025 – Dividendenrendite: 5,7 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Antero Midstream

Antero Midstream ist ein spannendes Energieunternehmen aus den USA, dass in den Bereichen Förderung, Verarbeitung und Wasseraufbereitung aktiv ist. Dabei bietet der Konzern seinen Aktionären ein gut planbares Geschäftsmodell und attraktive Ausschüttungen in Höhe von aktuell 5,4 Prozent.

Dividendenaktie: Ellington Financial

Deutlich mehr Dividendenrendite winkt bei Ellington Financial mit 12,4 Prozent. Diese hohen Ausschüttungen erreicht das Unternehmen durch gehebelte Investments in besicherte Hypothekenkredite. Doch genau in dem Geschäftsmodell liegt das Risiko. Durch den hohen Anteil an Fremdkapital gab es in der Branche häufig Pleiten und massive Drawdowns, wenngleich sich Ellington Financial im Vergleich dazu gut behaupten konnte.

Dividendenaktie: AGNC Investment

Ein ähnliches Bild wie bei Ellington zeigt sich bei dem bei Anlegern beliebten Wert AGNC Investment, der ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt. Anleger liegen aktuell kurstechnisch bei AGNC rund 50 Prozent seit dem Börsengang des Unternehmens hinten, allerdings auf Basis des Total Returns (inklusive der Dividende) dennoch signifikant im Plus.

