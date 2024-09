Steht der Aktie von Novo Nordisk bald ein neues Allzeithoch bevor? Daten zu einem neuen Medikament haben zumindest das Potenzial, eine neue Rallye zu befeuern. Das sollten Anleger jetzt tun.

Abnehmspritzen wie Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound vom Wettbewerber Eli Lilly sind in der Pharma- und Biotech-Branche immer noch heiß begehrt. Doch im Hintergrund arbeiten die Konzerne schon an der nächsten Generation von Mitteln zur Gewichtsreduktion. Erst am Dienstag konnte Novo Nordisk Erfolge mit seiner neuen Adipositas-Pille vermelden, die auf dem Hormon Amylin basiert. Bisher gibt es solche Pillen noch nicht am Markt.

Die Pille von Novo Nordisk mit dem Namen Amycretin könnte dabei sogar wirksamer sein als Wegovy, wie eine frühe Studie jetzt zeigen soll, die das Unternehmen am Mittwoch auf der Jahrestagung der European Association fort he Study of Diabetes vorstellen wird. Demnach führte in einer Phase-1-Studie eine 50 mg-Dosis der täglich einzunehmenden Pille etwa drei Monate nach Beginn der Behandlung zu einem Gewichtsverlust von 10,4 Prozent. Patienten, die zwei Tabletten pro Tag einnahmen, erreichten sogar eine Reduktion von 13,1 Prozent.

Zum Vergleich: Der bisherige Blockbuster Wegovy führte in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie, die über ein Jahr dauerte, zu einem Gewichtsverlust von etwa 15 Prozent. Die neue Pille scheint damit schneller und stärker zu wirken als bisher am Markt erhältliche Wirkstoffe, wie die Plattform „CNBC“ berichtete. Eine Expertin bezeichnete dort Amycretin schon als Wunderpille.

Novo Nordisk dank Wunderpille zu neuen Allzeithoch?

So eine Wunderpille kann Novo Nordisk auch gut gebrauchen. Nach einem Allzeithoch der Aktie im Juni bei etwa 146 US-Dollar fiel das Wertpapier zunächst und stagniert derzeit bei etwa 130 US-Dollar. Allein der Ausblick auf das neue Medikament kann der Aktie aber schon zu einer neuen Rallye verhelfen.

Laut Experten von Barclays und JPMorgan könnte der Markt für Mittel zur Gewichtsreduktion in etwa zehn Jahren zwischen 100 und 200 Milliarden US-Dollar schwer sein. Und obwohl bis dahin viele weitere Medikamente aus dem Sektor die Marktreife erreichen könnten, haben Novo Nordisk sowie Eli Lilly den Vorteil der „First Mover“. Sie hatten die ersten Wirkstoffe am Markt, sie machen schon ordentlich Profit damit und besitzen darüber hinaus eine Pipeline an weiteren Blockbuster-Medikamenten. Für Anleger kann sich also, trotz der hohen Bewertung, gerade bei Kursschwächen wie jetzt ein Einstieg immer noch lohnen.

Novo Nordisk-Aktie und neue Risiken?

Interessant zu sehen sein wird, ob und wie schnell Novo Nordisk die Abnehmpille zur Zulassung bringen kann und mit welchen Nebenwirkungen das Medikament verbunden ist. Diskussionen und Studienergebnisse, die von vermehrten Suizidgedanken in Zusammenhang mit der Nutzung der Abnehmspritzen bei physisch erkrankten Menschen berichten, wurden von offiziellen Behörden bisher nicht bestätigt. Dennoch wird natürlich der Wirkstoff und das Unternehmen einen Vorteil haben, dessen Produkte am verträglichsten sind. Nicht so gut wäre es, wenn die Pille neue Nebenwirkungen mit sich bringen würde. Bisher ist Novo Nordisk aber auf einem guten Weg.

