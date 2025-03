Aktien stehen aktuell besonders an den unter Anlegern beliebten US-Börsen unter Druck. Doch eine Erholung scheint allzu zeitnah nicht absehbar, zumindest laut einer aktuellen Prognose von Goldman Sachs. Das erwartet die Investmentbank jetzt.

Während die Börsen in Europa von einem Allzeithoch zum nächsten stürmen, sieht es in den USA nicht ganz so gut aus. Der S&P500 hat zuletzt etwas von seinem Hoch abgeben müssen und seit Jahresanfang den DAX klar underperformt.

Doch eine rasche Erholung von US-Werten ist laut einer aktuellen Einschätzung von der Investmentbank Goldman Sachs nicht absehbar.

Goldman Sachs mit düsterer Prognose für die Börse

So schrieb der Marktstratege David Konstin: „Um die jüngste Schwäche der Aktienmärkte vollständig umzukehren, ist eine Verbesserung der US-Wirtschaftswachstumsaussichten erforderlich.“ Letzteres erwartet der Experte allerdings absehbar nicht und senkte angesichts der Lage in den Vereinigten Staaten seine Schätzungen für die Unternehmensgewinne in 2025. Ebenfalls als negative Faktoren nannte er die Bewertungen an den Börsen, ein mögliches Comeback der Inflation und Trumps Politik, die die Wirtschaft bremsen könnte.

Geht es nach Konstin, so dürfte jede kurzfristige Erholung des US-Aktienmarktes vorerst nicht nachhaltig sein.

Ähnlich äußerte sich kürzlich Scott Rubner, Goldmans Managing Director für globale Märkte und Taktikspezialist. Der Experte war zuletzt skeptisch geworden, nachdem die Nachfrage nach Aktien von privaten und institutionellen Investoren deutlich zurückgegangen war.

Keine Erholung bei Aktien in Sicht?

Dementsprechend ist Goldman Sachs skeptisch, was eine Erholung des Aktienmarktes angeht und deutet mit dieser Prognose zumindest einen seitwärts laufenden Markt an. Allerdings wäre dies nach zwei starken Jahren im S&P500 keineswegs schlecht, sondern würde eher zu einer Normalisierung der Bewertungen beitragen.

