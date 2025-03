Mit einer Ankündigungen fachte Donald Trump die Rallye bei Kryptowährungen wieder an. Doch noch ist nicht alles gut. Was Anleger jetzt bei Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano unbedingt beachten müssen.

Um mehr als 70 Prozent schoss die Kryptowährung Cardano am Sonntag-Nachmittag hoch. Bei Solana waren es rund 25 Prozent und bei Ripple 34 Prozent. Der Grund dafür ein Beitrag von US-Präsident Donald Trump auf seinem eigenen Sozialen Medium Truth Social: "Eine US-Krypto-Reserve wird dieser wichtigen Branche nach Jahren korrupter Angriffe durch die Biden-Regierung Auftrieb geben, weshalb meine Executive Order on Digital Assets die Arbeitsgruppe des Präsidenten angewiesen hat, eine Krypto-Strategische Reserve voranzutreiben, die XRP, SOL und ADA umfasst. Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Krypto-Hauptstadt der Welt sind. Wir machen Amerika wieder großartig!"

Doch heute korrigieren viele dieser Altcoins schon wieder deutlich um teils 10 Prozent und mehr.

Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Bitcoin im Rausch: Das müssen Anleger jetzt unbedingt tun

"Und natürlich werden BTC und ETH als weitere wertvolle Kryptowährungen das Herzstück der Reserve sein. Ich liebe auch Bitcoin und Ethereum!", schob Trump schnell noch hinterher und entfachte damit auch beim Bitcoin und bei Ethereum eine Rallye. Erst vorige Woche noch war Bitcoin innerhalb weniger Tage von 96.000 Dollar bis auf 79.000 Dollar eingebrochen, nur um sich dann wieder bis auf 95.000 Dollar am Sonntagabend zu erholen.

Am Montagvormittag stand der Bitcoin bei rund 92.000 Dollar, weil er jetzt ganz wichtige Linien testet. Wie unten im Chart von Tradingview zu sehen ist, fiel der Bitcoin vergangene Woche sowohl aus dem Seitwärtstrend, als auch aus dem Abwärtstrendkanal. Kein gutes Zeichen. Doch die Kryptowährung wurde an der 200-Tage-Linie stark aufgekauft und schaffte es auch Mithilfe von Donald Trump wieder in alle wichtigen Kanäle. Diese Widerstände und Unterstützungen testet Bitcoin heute nun. Für Anleger bedeutet dies: Sofern der Bitcoin heute und in den kommenden Tagen die wichtigen blauen Trendlinien halten kann, ergibt sich ein neues Kaufsignal.

Doch was bedeutet das für die weiteren Altcoins?

Ethereum, XRP, Solana und Cardano: Jetzt kaufen?

Lange sah es für Altcoins in diesem Bullenmarkt nicht gut aus. Alles konzentrierte sich auf den Bitcoin. Doch mit Donald Trumps Ankündigung gingen Ethereum, aber vor allem XRP, Cardano und Solana steil. Und Anleger, die auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index setzten, profitierten bereits davon, denn alle diese Coins sind in dem Index enthalten. Allerdings ist immer noch die Frage, wie diese strategische Krypto-Reserve, die Donald Trump ankündigte, genau aussehen kann. Hier herrscht bislang Rätselraten, doch eventuell gibt es am 7. März genauere Informationen.

Denn am Freitag wird im Weißen Haus der "Crypto Summit" stattfinden. Ein Event, auf dem White House A.I. & Crypto Czar David Sacks mit Größen der Branche sprechen wird. Es kann gut sein, dass dort erste Ergebnisse einer Reserve präsentiert werden. Diese Woche wird für Bitcoin und Altcoins wie Ethereum, XRP, Solana und Cardano also enorm spannend. Doch Anleger sollten aufpassen, dass sie sich nicht die Finger verbrennen. Denn Altcoins bleiben sehr volatil und riskant und es kann auch eine große Enttäuschung geben, falls die Krypto-Reserve doch erstmal nicht kommt oder viel kleiner ausfällt als gedacht. Anleger achten daher vor allem auf den Bitcoin und mischen Altcoins nur geringfügig hinzu. Die besten Anbieter dafür finden Sie auch im BÖRSE ONLINE Krypto Plattform Vergleich.

