Eine Zukunftsaktie mit einem KGV von unter zehn und der Dividendenrendite von über vier Prozent? Was sich unrealistisch anhört, ist genau bei diesem spannenden Wert der Fall, für den die Analysten zusätzlich noch 15 Prozent Kurspotenzial sehen.

Aktien aus dem Sektor erneuerbare Energien sind 2023 extrem stark abgestraft worden. Hintergrund ist primär die erhöhte Zinsaufwendung für viele Unternehmen und auslaufende Förderungen. Trotzdem bleibt es schwierig nachvollziehbar, weshalb Werte wegen solcher Probleme teilweise ähnlich gepreist werden wie auslaufende Geschäftsmodelle (Öl, Gas), obwohl erneuerbare Energie die politisch gewollte Zukunft sein sollen.

Vor diesem Hintergrund kann es sich dementsprechend lohnen, einen Blick auf spannende Aktien aus diesem Sektor zu werfen und eventuelle Einstiegsgelegenheiten zu nutzen. Ein interessanter Wert ist dabei Brookfield Renewable.

KGV 7 und 4,6 Prozent Dividendenrendite bei dieser Zukunftsaktie

Besonders spannend ist das Unternehmen nicht nur als einer der größten Energieerzeuger von grünem Strom in den USA, sondern für Anleger primär wegen der Bewertung. Brookfield wird an der Börse mit dem siebenfachen Gewinn gepreist und weist eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent aus, was so manchem Valueinvestor schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen dürfte.

Darüber hinaus ist positiv anzumerken, dass Brookfield nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Brasilien und Kolumbien mit seinem insgesamt 12.5000 Megawatt schweren Portfolio unterwegs ist.

15 Prozent Kurspotenzial bei dieser Zukunftsaktie

Trotz dieser positiven Attribute steht bei der Aktie allerdings für die vergangenen zwölf Monate ein Minus von vier Prozent und nach dem Hype um erneuerbare Energie im Jahr 2021, hat sich die Aktie von ihren Höchstkursen über 55 US-Dollar mehr als halbiert.

Zumindest zuletzt zeigte sich wieder ein positiver Trend bei dem Papier, der das Ende des fast zwei Jahre laufenden Abwärtstrend markierte und gleichzeitig einen deutlichen Ausbruch nach oben zur Folge hatte. Trotzdem ist die Aktie noch weit von ihren Hochs entfernt und aufgrund der guten Zukunftsaussichten bleibt der Wert weiter attraktiv.

Analysten sehen unter anderem aus diesen Gründen weitere 15 Prozent Kurspotenzial für den Wert.

