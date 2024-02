KGV 8,6 und 9,5 Prozent Dividendenrendite bei dieser Spezialaktie, die kaum jemand kennt

Niedriges KGV und eine hohe Dividendenrendite? Bei dieser Spezialaktie, die gleichzeitig ein Marktführer ist, werden Anleger fündig, denn hier liegt die Bewertung nur bei KGV 8,6 und die Dividendenrendite bei 9,5 Prozent.

Ares Capital nur wenigen Anlegern ein Begriff und auch die Art des Unternehmens (ein BDC) ist für viele unbekannt. Tatsächlich kann sich aber ein Blick auf diese Spezialaktie lohnen, nicht zuletzt wegen eines KGVs von 8,6 und einer Dividendenrendite von 9,5 Prozent.

Eine Business Development Company ist ein Konzern, welcher vornehmlich in den USA für die Finanzierung kleiner und mittelständischer Unternehmen zuständig ist. Die BDCs gewähren dabei meist etablierten Unternehmen Kredite zu hohen Zinsen, da die Banken sie nicht finanzieren dürfen. Teilweise erwerben die BDCs auch Anteile des Unternehmens, um so Eigenkapital einzubringen.

Auf diese Weise erzielen die Business Development Companys hohe Erträge, die regelmäßig an Anleger ausgeschüttet werden. Der größte Player in der Branche ist Ares Capital mit einer Marktkapitalisierung von rund zehn Milliarden US-Dollar. Der Erfolg von Ares Geschäftsmodell zeigt sich besonders an der Ausschüttung. Diese ist seit 2008 nie gesenkt (auf regulärer Basis) und mehrfach stufenweise angehoben worden.

Ist diese Dividenden- und Spezialaktie jetzt einen Blick wert?

Allerdings ist das Unternehmen nicht nur wegen der Ausschüttung interessant. Durch an Inflation und Zinsen gekoppelte Kredite konnte Ares beweisen, wie krisenresistent das Geschäftsmodell ist. Gleichzeitig konnte man Skalierungseffekte realisieren und bei einem wachsenden Portfolio an Krediten und Investments höhere Margen erzielen.

Besonders beachtlich ist außerdem die breite Diversifikation über 23 Sektoren und der Fokus aus unzyklische Industrien (siehe Grafik unten).

Ares Capital Investor Relations Ares Capital Portfolio

Dementsprechend überrascht es wenig, dass die Analysten den Wert zum Kauf empfehlen (Rating an der WallStreet 4.31) und die Aktie auch für Anleger einen Blick wert sein kann.

