Steht jetzt eine Sektor-Rotation an? Verschiebt sich das Geld von Big Tech hin zu Small-Cap-Aktien und Mid-Cap-Aktien? Ein Ex-Banker verrät uns, was große Investoren jetzt mit ihren Milliarden machen.

"Die gegenwärtige Situation an den Finanzmärkten ist durch eine Mischung aus Optimismus und Unsicherheit gekennzeichnet", sagt unser Kollege und Ex-Banker Golo T. Kirchhoff. "Während der positive Start ins Jahr an den Börsen Anlass zu Optimismus gibt, weisen die gemischten Quartalszahlen darauf hin, dass nicht alle Ergebnisse gleichermaßen gefeiert werden können. Diese Gemengelage reflektiert die breiten makroökonomischen Unsicherheiten, die durch Ereignisse wie geopolitische Konflikte und hohe Inflationsraten verstärkt werden."

Doch was sollten Anleger jetzt machen und in welche Sektoren stecken die großen Investoren jetzt ihr Geld?

In diese Aktien investiert jetzt das große Kapital

Dabei erklärt Golo T. Kirchhoff, dass es seiner Meinung nach am Markt noch viele Chancen gibt: "Trotz der aktuellen Herausforderungen und Unsicherheiten gibt es Gründe für einen vorsichtigen Optimismus. Der Markt bietet weiterhin Chancen für informierte und strategisch denkende Anleger, insbesondere in Bereichen, die von technologischen Innovationen und anderen positiven Entwicklungen profitieren können."

Doch wie legt Golo T. Kirchhoff, der auch seinen eigenen Börsendienst "Das Kirchhoff-System" betreibt, aktuell selbst an? "Ich nutze aktuell die „Buy the Dip“ Strategie und versuche so schnell wie möglich aus kurzfristigen Handelsstrategien auszusteigen. Ich präfereiere aktuell die Rotation. Sprich: ich konzentriere mich auf die Mid-Cap-Aktien und Small-Cap-Aktien, da ich von einer Rotation ausgehe. Aber präferiere dennoch die Unternehmen, die im S&P 500 vertreten sind."

Dabei spielt Golo T. Kirchhoff darauf an, dass große Investoren jetzt angesammelte Gewinne etwa aus den Magnificent Seven in andere Aktien umschichten. Diese Rotationen, die immer mal vorkommen, könnten insbesondere kleine Aktien favorisieren. Denn diese hinken von der Bewertung den großen Aktien weiterhin hinterher. Zudem profitieren kleine Aktien in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs deutlich stärker. Diese Zeiten könnten bevorstehen, sobald die FED die Zinsen in den USA senkt.

Doch was erwartet der Ex-Banker hier?

So entwickeln sich die Zinsen

Golo T. Kirchhoff erklärt: "Für die nahe Zukunft ist mit einer Phase erhöhter Volatilität zu rechnen, da die Marktteilnehmer sich an die veränderten makroökonomischen Bedingungen anpassen. Die Unsicherheit bezüglich der Zinspolitik der Federal Reserve (FED) und die geopolitischen Spannungen tragen ebenfalls zur Marktschwankung bei. Dennoch wird erwartet, dass Zinssenkungen kommen werden, die die Konjunktur stabilisieren könnten. Die wirtschaftliche Lage in den USA zeigt bereits positive Anzeichen, was hoffnungsvoll stimmt."

Welche Aktien der Ex-Banker jetzt empfiehlt, wie Sie mit seinem Börsenbrief "Das Kirchhoff-System" oft noch vor dem Mainstream von spannenden Aktien erfahren und wieso Golo T. Kirchhoff eine Erfolgschance von fast 90 Prozent bei seinen Trades erzielt, das lesen Sie in diesem Artikel: Fast 100 Prozent Gewinnchance: So finden Sie die besten Aktien, bevor der Mainstream davon erfährt

Und lesen Sie auch: Flossbach von Storch-Experte Vorndran: "Die Leute fliegen lieber nach Malle, als in Aktien und ETFs zu investieren"