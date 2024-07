Künstliche Intelligenz (KI) und die damit verbundenen Aktien genießen bei Anlegern weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit. Vermehrt in den Fokus geraten immer mehr weniger bekannte Konzerne. Diese Aktie rückt immer mehr in den Fokus und begeistert selbst Nvidia und Blackrock.



Bei der besagten Firma handelt es sich um SoundHound AI, einem Anbieter von Sprachmodellen auf Basis von KI. Die Technik der Amerikaner kommt unter anderem in der Automobilbranche und in der Kundendienstbranche zum Einsatz.



Neue Partnerschaft

Am Donnerstag hat die Aktie etwa 20 Prozent zugelegt; die Nachricht, dass Stellantis mit den Automarken Peugeot, Citroën, Fiat und Opel zu den neuen Partnern von SoundHound AI werden, sorgte für ein wahres Kursfeuerwerk. So soll SoundHound AI zukünftig als Sprachassistenz in die Marken integriert werden. Das Assistenzprogramm soll komplexe Fragen beantworten können und beispielsweise zielgerichtet die nächst verfügbaren Tankstellen und Ladesäulen anzeigen.



Die Aktionärsstruktur liest sich sehr interessant, Vanguard mit einem Anteil von 5,4 Prozent, Blackrock mit 3,9 Prozent gehören zu den Großinvestoren von SoundHound AI; ebenfalls an Bord der Aktionäre ist der Chipgigant Nvidia mit knapp 0,6 Prozent. Das Assistenz-Unternehmen schreibt derzeit noch Verluste, diese sind derzeit höher als die erzielten Umsätze. Die Autobauer Hyundai und Mercedes Benz gehören ebenfalls zu den Partnern von SoundHound AI. Die Aktionärsstruktur spricht für das hoch spannende Unternehmen. SoundHound AI hat durchaus Potenzial für weitere Kurszuwächse, allerdings sollten sich nur sehr spekulative Anleger mit der Aktie beschäftigen.



Fazit Künstliche Intelligenz-Aktien werden das Geschehen an den Börsen auch in der Zukunft weitestgehend beeinflussen. Mit dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 18 KI-Aktien partizipieren.

