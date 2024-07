Auf diese Aktien sollten Anleger laut der Ansicht der Analysten von Goldman Sachs in den kommenden Wochen long oder short gehen, um attraktive Chancen wahrzunehmen. Das sind die 25 taktischen Aktienideen der Investmentbank.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs 25 taktische Aktienideen für Anleger genannt, die während der Quartalsberichtssaison interessant sein könnten.

Goldman Sachs: Das könnte für Anleger jetzt interessant sein

Konkret geht es dabei um 17 Long- sowie acht Short-Positionen, die die Investmentbank ihren Anlegern empfohlen hat. Besonders die Short-Positionen sind laut Ansicht von John Marshall, dem Chef der Derivateabteilung bei Goldman, spannend. Hintergrund: Angesichts der mangelnden Upside von vielen Aktien geht der Experte davon aus, dass Hedgefonds in den kommenden Wochen ihre Short-Positionen bei fundamental schwachen Unternehmen ausbauen werden.

Dementsprechend könnte sich besonders auf der Short-Seite eine Chance für Anleger ergeben. Da Derivate durch die aktuell saisonal niedrige Volatilität zudem günstig sind, ergibt sich für die Trades sogar eine verbilligte Einstiegschance.

Goldman Sachs verrät 25 taktische Aktienideen für die kommenden Wochen

Das ist die gesamte von Goldman Sachs veröffentlichte Liste mit allen 25 taktischen Investments für die Berichtssaison:

1. Aramark - Quartalszahlen am 08.08 - Long

2. Chipotle Mexican - Quartalszahlen am 24.07 - Long

3. Installed Building - Quartalszahlen am 02.08 - Long

4. Starbucks - Quartalszahlen am 01.08 - Long

5. Enphase Energy - Quartalszahlen am 23.07 - Long

6. Allstate - Quartalszahlen am 31.07 - Long

7. Intercontinental - Quartalszahlen am 01.08 - Long

8. Intuitive Surgical - Quartalszahlen am 18.07 - Long

9. Woodward - Quartalszahlen am 31.07 - Long

10. Affirm Holdings - Quartalszahlen am 23.08 - Long

11. Brink's Co. - Quartalszahlen am 09.08 - Long

12. Fox - Quartalszahlen am 08.08 - Long

13. Guidewire Software - Quartalszahlen am 06.09 - Long

14. Microsoft - Quartalszahlen am 25.07 - Long

15. Teradyne - Quartalszahlen am 26.07 - Long

16. Vertex - Quartalszahlen am 09.08 - Long

17. Bank of New York - Quartalszahlen am 12.07 - Long

18. Mister Car Wash - Quartalszahlen am 02.08 - Short

19. Victoria's Secret - Quartalszahlen am 30.08 - Short

20. NOV Inc. - Quartalszahlen am 25.07 - Short

21. Lazard - Quartalszahlen am 25.07 - Short

22. Louisiana-Pacific - Quartalszahlen am 07.08 - Short

23. Murphy USA - Quartalszahlen am 31.07 - Short

24. Boston Beer - Quartalszahlen am 25.07 - Short

25. eBay - Quartalszahlen am 26.07 - Short

Doch wichtig zu beachten: Eine kurzfristige Long- oder Short-Wette im Rahmen von Unternehmensnachrichten ist stets eine Hochrisikospekulation, da die gemeldeten Ergebnisse zu enormen Schwankungen (auch in die Gegenrichtung) führen können. Anleger sollten daher vorsichtig sein und eventuelle Positionsgrößen sowie Stopps mit Bedacht wählen.

