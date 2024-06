Nachdem Nvidia zuletzt erstmals den Titel “wertvollste Firma der Welt” erhalten hat, ist die Angst vor einer KI-Blase bei vielen Investoren deutlich größer geworden. Nun hat sich der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock in einer Studie zu der Thematik geäußert und eine klare Ansage gemacht.

Nvidia hat im Zuge des KI-Booms Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Nun stellen sich Anleger immer häufiger die Frage: Ist der ganze KI-Hype eigentlich nur eine Blase? Das sagt der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, jetzt dazu:

Weltgrößter Vermögensverwalter BlackRock mit eindeutiger Ansage

„Die KI-Rallye wird durch die Gewinne unterstützt und hat unserer Ansicht nach noch Luft nach oben. Wir sehen keine KI-Blase“, schrieb Jean Boivin, Chef des Investment-Institutes von BlackRock. Denn anders als in der Dotcom-Blase schreiben die treibenden Unternehmen hohe Gewinne, so der Experte.

Daher dürfte, wie es hieß, eine „konzentrierte Gruppe von KI-Gewinnern“ die Marktrenditen über einen kurzfristigen taktischen Horizont von sechs bis zwölf Monaten steigern. Konkrete Namen wurden von BlackRock dabei nicht genannt.

Weiterhin von Künstlicher Intelligenz profitieren?

Keine KI-Blase in Sicht

Laut den Experten von BlackRock gibt es also keine KI-Blase am Markt. Die Meinung deckt sich mit anderen Studien, wie einer kürzlichen der Bank of America, die kürzlich die aktuelle Marktphase und die Bewertungen mit der Dotcom-Blase verglichen. Das Ergebnis: von einer Spekulationsblase sind die Börsen weit entfernt.

Trotzdem bedeutet dies nicht, dass es zwischenzeitlich an der Börse nicht zu Abverkäufen kommen kann. Gerade mit Blick auf hohe Bewertungen wie die von Nvidia (KGV 49,9) ist keinesfalls auszuschließen, dass es zu schnellen, prozentual zweistelligen Rücksetzern kommt.

Anleger sollten daher nicht zu euphorisch werden und im Zweifel lieber Gewinne mitnehmen, als jetzt aggressiv “All-In” zu gehen.

