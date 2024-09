Tech-Experte und ACATIS-Fondsmanager Dr. Hendrik Leber verrät, wie es nun um die Magnificent 7-Aktien steht, warum die Ausgangspositionen der einzelnen Aktien aktuell vollkommen unterschiedlich sind und welche Tech-Aktien sich jetzt noch lohnen.

„Apple hat meiner Ansicht nach eine Grenze des Wachstums inzwischen erreicht, oder zumindest ein Plateau des Wachstums“, sagt Dr. Hendrik Leber. Und der Fondsmanager erklärt: „Die Verkaufszahlen steigen nicht mehr groß, die Nutzung allerdings wird noch intensiver. Das heißt, im Apple Shop passiert noch etwas mehr, aber die Zahl der verkauften iPhones stagniert.“

Dr. Hendrik Leber: So steht es jetzt um die Magnificent 7-Aktien

Insgesamt fasst Dr. Hendrik Leber zusammen, dass er von den Magnificent 7 Aktien weiterhin überzeugt ist und sie aktuell einfach eine Korrektur durchlaufen, was vollkommen normal sei. Doch ab jetzt trenne sich dann der gemeinsame Weg der Magnificent 7 Aktien und nicht mehr alle würden im Gleichschritt steigen. Einige würden es ab jetzt auch deutlich schwerer haben.

So geht es laut dem Fondsmanager jetzt an der Börse weiter

Einer der Gründe dafür, ist auch die etwas lahmende amerikanische Wirtschaft. So sagt Dr. Hendrik Leber von ACATIS: „Wenn ich die Schulden Amerikas nehme, dann sind die pro Kopf auf einem Niveau, das Griechenland oder Italien nicht unähnlich ist. Und es lässt sich dennoch ein glänzendes Leben führen.“ Weil die Amerikaner das Geld anderer Leute nutzen würden. „Das Geld anderer Leute das sind zum Beispiel japanische Investoren, die Zinsen haben möchte. Und die Rechnung dazu wird irgendwann kommen.“

Doch Leber sagt auch: „Bislang sind ja nur wenige Aktien in der ersten Reihe gestiegen – und viele andere dahinter nicht. Ich sage aber: Hinter jedem der großen Namen steckt eine ganze Horde, eine ganze Begleitflotte von Firmen, die alle im gleichen Weise Geld verdienen und eigentlich die gleiche Bewertung haben sollten, aber von der Börse nicht bekommen.“ Weil die amerikanische Wirtschaft aber etwas wackeliger sei, setze er jetzt nicht einfach auf jeden Trend, sondern auf solche, in die zwingend investiert werden muss. „Es gibt einfach Dinge, die ich brauche, auch wenn ich viel oder weniger Geld habe“, so Dr. Hendrik Leber.

Welche Tech-Aktien Anleger jetzt laut Dr. Hendrik Leber kaufen sollten und welche besser nicht und wie der Fondsmanager jetzt auf den Rest des Jahres blickt, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Dr. Hendrik Leber.

Und lesen Sie danach auch: VW, BMW, Mercedes: Auto-Papst Ferdinand Dudenhöffer verrät, wie es für Aktien weitergeht