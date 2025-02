Die besten Erfolge erzielen Anleger an der Börse, wenn sie auf passende Aktien aus Megatrends setzen. Welche Sektoren abseits von KI besonders spannend sind und wo Anleger jetzt hohe Renditen erzielen könnten, zeigt unsere Analyse.

Megatrend Energie: Der neue Boom durch Digitalisierung

Energie ist ein altbekanntes Thema an der Börse, doch die wachsende Digitalisierung und der KI-Boom lassen die Nachfrage nach Strom exponentiell steigen. Rechenzentren und Hochleistungscomputer benötigen enorme Energiemengen, weshalb Unternehmen verstärkt in moderne Infrastruktur und nachhaltige Lösungen investieren. Gleichzeitig bleibt fossile Energie essenziell, da erneuerbare Energien noch nicht in ausreichendem Maße skalierbar sind. Für Anleger bieten Unternehmen aus diesem Sektor nicht nur Wachstumspotenzial, sondern oft auch attraktive Dividendenrenditen, die in unsicheren Marktphasen für Stabilität sorgen.

So stellt BÖRSE ONLINE eine Aktie vor, die ihre Dividendenrendite in den vergangenen 5 Jahren jedes Jahr im Schnitt um 11,80 Prozent steigern konnte und eine Energie-Aktie, die schon jetzt eine hohe Dividendenrendite von 4,25 Prozent aufweist und auch im Kurs noch kräftig zulegen kann.

Alle 3 Megatrends und alle Aktien finden Sie jetzt direkt und exklusiv hier:

Digital-Health-Aktien vor Riesen-Rallye

Der medizinische Fortschritt schreitet rasant voran. Durch den demografischen Wandel und steigende Gesundheitskosten gewinnen innovative Technologien an Bedeutung. Digitale Medizin, Künstliche Intelligenz in der Diagnostik und personalisierte Therapien sind entscheidende Faktoren für die Zukunft des Gesundheitswesens. Unternehmen, die auf moderne Bildgebung, neue Therapieansätze oder Big-Data-Analysen setzen, stehen vor erheblichen Wachstumschancen. Experten sehen hier stark steigende Umsätze, da sich der Markt für digitale Gesundheitslösungen in den kommenden Jahren vervielfachen dürfte. Anleger, die frühzeitig auf diesen Megatrend setzen, könnten von erheblichen Kursgewinnen profitieren.

BÖRSE ONLINE hat zwei Gewinner identifiziert, die schon seit Monaten stark wachsen, aber noch enormes Potenzial bieten. So soll der Umsatz einer dieser Megatrend-Aktien um 600 Prozent im Jahr 2025 zulegen.

Um welche Megatrend-Aktien es sich handelt, das sehen Sie jetzt hier

Und lesen Sie danach auch: Professor Hans-Werner Sinn warnt: "Dann haben wir die maximale Verwerfung!"