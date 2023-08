Coupang, der E-Commerce-Gigant aus Südkorea, ist auf der Überholspur: Jetzt steht die Aktie vor dem Ausbruch und bietet eine Trading Chance bis zu 20 Prozent. Von Golo Kirchhoff

Mit einem Zielmarktanteil von 24,4 Prozent will es bald ein Viertel des gesamten Online-Konsums in Südkorea abdecken. Während Japan kein Erfolg war und sie sich zurückgezogen haben, ist Taiwan das nächste große Ding – mit riesigem Potenzial. Es sieht so aus, als wäre Coupang nicht nur in Südkorea, sondern auch international auf dem Vormarsch.

Heute Ausbruch bei der Aktie und 20 Prozent Kurschance

Mit dem "Rocket Luxury" Service können Kunden Luxus-Beauty-Produkte, z.B. von Estée Lauder, bestellen und diese innerhalb 24 Stunden erhalten. "Wow"-Abonnenten genießen zusätzliche Vorteile. Coupang unterstreicht, dass alle Produkte authentisch sind. Ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal hatten bereits beeindruckt: ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar – währungsbereinigt sogar 20 Prozent. Die aktiven Kunden stiegen auf 19 Millionen, wobei der Umsatz pro Kunde auf 323 US-Dollar anstieg. Der Rohertrag wuchs um 36 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar. Und das EBITDA: aus einem Defizit von 90,87 Millionen US-Dollar wurde ein Gewinn von 240,9 Millionen US-Dollar. Besonders beeindruckend: Der freie Cashflow machte einen Sprung von minus 289,6 Millionen US-Dollar auf positive 406,8 Millionen US-Dollar. Nicht nur den südkoreanischen E-Commerce-Markt domminiert das Unternehmen, sondern auch die technische Seite ihrer Aktie: Auf Tagesbasis steht ein MA-Crossover der 50- und 200-EMA-Linie an. Zudem ist der Trendfolger ADX stark Bullisch. Dieser Trade wird in Spekulation auf die Quartalsergebnisse am 8. August gesetzt.

Und lesen Sie auch: Saftige Dividenden noch in der Woche vom 31. Juli bis 4. August sichern

oder: Tagesgeld: Ab Donnerstag noch mehr Zinsen bei Neobroker Scalable Capital