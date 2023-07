Auch in der Woche vom 31. Juli bis zum 4. August können Anleger wieder saftige Dividenden kassieren. Dieses Mal winken bis zu 8,45 Prozent für Investoren, die die richtigen Aktien am Dividenden Ex-Tag halten.

Auch wenn der Juli und auch der August nicht gerade als die dividendenstärksten Monate des Jahres gelten, so bieten sich hier doch jede Woche Chancen auf saftige Renditen für Dividendenjäger.

Saftige Dividenden noch in der Woche vom 31. Juli bis 4. August sichern

So auch in der Woche vom 31. Juli bis 4. August in der diese drei spannenden Hochdividendenwerte ihren Ex-Dividenden-Tag haben:

Whitestone REIT (Dividendenrendite: 4,08 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Whitestone REIT aus den USA. Dieser betreibt Open-Air Einzelhandelszentren und besitzt dabei Immobilien sowie große Freiflächen in schnell wachsenden Märkten wie Texas oder Arizona.

Das Unternehmen war zwar in Corona in die Bredouille geraten, konnte sich dafür allerdings in der Krise 2022 stabil halten. Aktuell gibt es 4,08 Prozent Dividendenrendite für Anleger, die sich den Wert vor dem EX-Tag am 1. August sichern. Die Zahlung erfolgt dabei vierteljährlich.

Singapore Telecommunications (Dividendenrendite: 5,8 Prozent)

Wer hingegen nur einen Tag später die Aktien von Singapore Telecommunications hält, der hat Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 5,8 Prozent auf den aktuellen Kurswert.

Aber nicht nur die Dividende, sondern auch das Unternehmen ist interessant. Hierbei handelt es sich um ein Konglomerat aus dem Wachstumsmarkt Singapur, welches sämtliche Leistungen von Telekommunikation über Cybersicherheit und Cloud anbietet.

Kinetik Holdings Inc. (Dividendenrendite: 8,45 Prozent)

Die aber mit Abstand höchste Dividendenrendite erhalten Anleger in der Übergangswoche zwischen Juli und Mai, wenn sie am 3. August die Aktien von Kinetik Holdings halten.

Hierbei handelt es sich um ein Pipelineunternehmen für Erdgas aus Texas, das eine Dividendenrendite von 8,45 Prozent ausweist. Die Ausschüttung wird dabei vierteljährlich gezahlt.

Auf der Suche nach einem soliden Dividendeninvestment?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Globale Dividenden-Stars Index

