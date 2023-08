Ein unterschätzter Champion der Lagerlogistik mit viel Potenzial.

Seit unserem letzten Bericht in der Print-Ausgabe 24/2023 hat Autostore Holdings ordentlich Fahrt aufgenommen und beeindruckt mit einem beeindruckenden Kursplus von 15 Prozent! Das norwegische Unternehmen hat die Lagerlogistik-Branche revolutioniert und beweist mit starken Leistungszahlen, dass es noch viel Potenzial für weiteres Wachstum gibt. Das Herzstück der Technologie von Autostore ist ein robotergesteuertes Lagersystem, das die Lagerkapazität um bis zu 75 Prozent effizienter nutzt als herkömmliche Methoden. Bereits in über 49 Ländern hat das Unternehmen 44.000 Roboter und 1.250 innovative Lagersysteme verkauft, und damit erst einen Bruchteil seines weltweiten Marktpotenzials erschlossen. Trotz seiner beeindruckenden Erfolge wird Autostore am Markt noch unterschätzt. Doch das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (2024) von 30 und das aktuelle Kursziel von 3,13 Euro pro Aktie von der Citibank lassen auf eine vielversprechende Zukunft schließen. Als solider Branchenführer, unterstützt von Großinvestor Softbank, ist Autostore bereit, neue Höhen zu erklimmen und weitere Erfolge zu feiern. Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit anderen Technologieunternehmen und Logistikdienstleistern geschlossen, um seine Reichweite zu erweitern und seinen Kunden einen noch besseren Service zu bieten.

Große Kunden bei diesem Geheimtipp

Ein Blick auf die Kundenliste beeindruckt: Großkonzerne wie Puma, Siemens und Boozt vertrauen auf die innovative Technologie von Autostore und sind Teil eines zufriedenen Kundenstamms. Finanziell kann Autostore ebenfalls beeindrucken. Im Jahr 2022 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um beeindruckende 78,1 Prozent auf 583,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge liegt bei satten 40 Prozent. Vorstandschef Viske prognostiziert für das Jahr 2023 einen weiteren Umsatzanstieg auf zwischen 700 und 750 Millionen US-Dollar, was einer Umsatzsteigerung von 30 Prozent entspricht. Um weiter zu wachsen, hat Autostore vor Kurzem seine Präsenz in Europa gestärkt und eine neue Niederlassung in Ulm, Deutschland, eröffnet. Zudem konnte das Unternehmen seinen erbitterten Patentstreit mit dem Konkurrenten Ocado mit einem spektakulären Deal über 200 Millionen Pfund beilegen. Ein wichtiger Schritt, der sowohl für Autostore als auch für Ocado eine Befreiung von kostspieligen Rechtsstreitigkeiten bedeutet.

Weltweit gibt es nur etwa 20 Unternehmen, die sich um die Abwicklung von Online-Lebensmittelbestellungen kümmern, und die würfelförmigen Automatisierungssysteme von Autostore gelten laut Analysten als potenzielle Gewinner, da sie wertvollen Platz sparen.Die Zukunft von Autostore sieht vielversprechend aus. Mit neuen Möglichkeiten und einer klaren Fokussierung auf die Weiterentwicklung ihrer Technologien kann das Unternehmen zuversichtlich in die kommenden Jahre blicken. Am 17. August werden die Halbjahresergebnisse veröffentlicht, und wir sind gespannt auf weitere positive Nachrichten von Autostore Holdings

