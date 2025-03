Aktuell gibt es an den Märkten düstere Vorzeichen, die auf eine deutliche Korrektur bei Aktien hinweisen könnten. Besonders am Freitag droht es, sehr brisant für die Märkte zu werden. Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen.

Die Märkte befinden sich aktuell in einem volatilen Hin und Her zwischen Zukunftshoffnungen, Zollankündigungen und Rezessionsängsten. Glaubt man den Experten und schaut auf die aktuellen Aktionen der Händler, so könnte sich die Lage schon am Freitag drastisch zuspitzen.

Kommt am Freitag ein massiver Börsencrash?

Denn vor den Arbeitsmarktzahlen am Freitag rüsten sich Händler offenbar mit Optionen, die weit aus dem Geld liegen und auf einen Anstieg der Volatilität setzen. So wurden solche Calls laut Daten von Cboe Global Markets so stark gekauft wie nur ein einziges Mal zuvor in der Geschichte der Börse, was darauf hindeutet, dass sich Profihändler für einen deutlichen Crash rüsten.

Aktuelle Einschätzungen deuten zumindest darauf hin, dass es zum Ende der Woche volatil werden könnte. "Die Anleger sind nervös, sodass es nicht viel braucht, um eine umfassende Korrektur auszulösen", kommentierte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management. Er glaubt, dass, wenn die Daten in dieser Woche enttäuschen werden, eine scharfe Korrektur einsetzen könnte.

Düstere Vorzeichen an den Märkten

Dementsprechend sieht es aktuell sehr düster aus, was die potenzielle weitere Entwicklung an den Märkten angeht.

Doch wenn alle Anleger plötzlich bärisch sind, dann ist bei einer potenziellen Überraschung auch schnell eine heftige Gegenbewegung in die andere Richtung möglich, besonders wenn sich viele Händler auf der Short-Seite positioniert haben.

Anleger sollten darum jetzt nicht in Panik verfallen und aus den aktuellen Nachrichten mit düsteren Vorzeichen eine Handlungsempfehlung ableiten. Wenn Sie aber wissen wollen, warum ein bekannter Milliardär jetzt ebenfalls einen Crash erwartet, dann lohnt sich ein Blick auf diesen Artikel: Milliardär warnt vor Super-Blase an den Märkten – Darum soll der Crash kommen

