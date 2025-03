Dieser bekannte Experte warnte kürzlich davor, dass sich die Märkte in einer der größten Blasen aller Zeiten befinden würden. Darum soll der Crash an der Börse jetzt kommen und diese Aktien können Anleger trotz der hohen Bewertungen jetzt noch kaufen.

Der Vermögensverwalter und Milliardär Jeremy Grantham hat bereits korrekt die Dotcom-Blase und die Finanzkrise prognostiziert. Doch schon seit zwei Jahren warnt er erfolglos davor, dass sich US-Aktien erneut kurz vor dem Zusammenbruch befinden könnten. Nun hat er seine düstere Prognose erneuert.

Milliardär warnt vor Super-Blase an den Märkten

Denn während eines Podcasts von Bloomberg sprach der Milliardär davon, dass sich US-Aktien aufgrund des Hypes um KI & Co. in der drittgrößten Blase aller Zeiten befinden würden. „Ich habe es immer aus der Sicht betrachtet, dass es umso spannender und gefährlicher wird, je länger, größer und höher es steigt. Und dies ist in die Rangliste der Super-Blasen aufgestiegen“, hieß es weiter von ihm.

"Aber es kommt nicht an Japan heran, die Mutter und der Vater aller Super-Blasen im Jahr 1989, und es kommt auch nicht an die Immobilienblase aus derselben Zeit heran", fügte Grantham hinzu.

Aus seiner Sicht dürften US-Aktien früher oder später heftig korrigieren, wenn klar wird, dass die in Aussicht gestellten Gewinne aufgrund von künstlicher Intelligenz auf sich warten lassen dürften und die Bewertungen dementsprechend nicht mehr zu rechtfertigen sind.

Diese Aktien können Anleger jetzt noch kaufen

Allerdings fügte Grantham in seinen Ausführungen hinzu, dass es durchaus noch Aktien gäbe, die man trotz der hohen Bewertungen kaufen könnte.

Ohne konkrete Titel zu nennen, verwies der Experte dabei auf das Trendthema Ökologisierung der Wirtschaft, das aufgrund der Gegebenheiten (Klimawandel etc.) in den kommenden Jahren eine strukturelle Outperformance erwirtschaften könnte.

