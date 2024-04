Die Schulden der Welt steigen immer weiter, doch nun wurde in den USA eine magische Grenze überschritten und ein neuer Negativrekord gebrochen. Es stellt sich die Frage: Kommt bald eine massive Schuldenkrise im Angesicht dieser Daten?

Die Schulden in der Welt sind unaufhaltsam am Steigen und im vergangen Jahr wurde im Mutterland des Kapitalismus (und der Schulden) eine magische Grenze überschritten. Wie wahrscheinlich ist jetzt eine Schuldenkrise? Und müssen sich Anleger ernsthafte Sorgen machen?

Erstmals wurde diese magische Grenze bei den Schulden überschritten

Durch die stark gestiegenen Zinsen und die enorme Ausgabe von Anleihen der Biden Administration sind die Schulden in den USA auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Was zunächst bedrohlich klingt, ist jedoch in Amerika ein Dauerzustand.

Wesentlich beachtlicher ist dagegen die Summe an Zinszahlungen, die der Staat nun an seine Gläubiger leisten muss. Diese liegt seit 2023 erstmals über der magischen Grenze von einer Billion US-Dollar. Doppelt so hoch wie noch 2017.

Fed / Visual Capitalist US Zinszahlungen auf dem höchsten Stand jemals

Bei gesamten Steuereinnahmen von 8,4 Billionen US-Dollar wird damit fast mehr als ein Zehntel für den Schuldendienst verwendet. Zum Vergleich: In Deutschland betrugen die Zinszahlungen im Jahr 2023 39,4 Milliarden Euro, während die Steuereinnahmen der BRD für das vergangene Jahr auf 916 Milliarden Euro geschätzt werden.

Kommt bald eine massive Schuldenkrise?

Doch die wichtigste Frage mit Blick auf diese schwindelerregenden Zahlen ist: Kann diese enorme Verschuldung womöglich einen Kollaps auslösen und zu einer globalen Schuldenkrise führen?

Während einige Crashgurus und vermeintliche Experten regelmäßig vor einer Krise ausgelöst durch diese Schulden warnen, ist die Realität eine andere. Tatsächlich sind die enormen Verbindlichkeiten zwar eine Belastung, dürften aber nicht zu einem fundamentalen Problem werden.

Wie beispielsweise die Bank of America in einer Studie Ende des Jahres 2023 bemerkte, sind die Schulden zwar besorgniserregend, doch dürften zu keiner strukturellen Krise führen. Andere Auswirkungen wie eine Risikoprämie für Staatsanleihen sind dagegen laut den Experten durchaus denkbar.

Dementsprechend kann das globale Schuldenniveau, insbesondere das in den USA, Einfluss auf die globale Weltwirtschaft nehmen. Ein großer Zusammenbruch ist allerdings unwahrscheinlich.

