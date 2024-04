Die Kurse an den Märkten haben sich zuletzt verbilligt, doch trotzdem warnt ein renommierter Experte Anleger davor, jetzt Aktien zu kaufen. Das sollten Sie stattdessen tun und darum ist dies womöglich keine schlechte Idee:

Die Märkte haben in der vergangenen Woche eine lange erwartete Korrektur gezeigt. Stand Freitag steht beim S&P500 eine Serie von fünf Verlusttagen infolge und der Index konnte sich etwas von seinen Allzeithochs entfernen.

Doch während einige Anleger schon ans Nachkaufen denken, warnt nun der renommierte Experte Tom Lee von Fundstrat Anleger davor, jetzt in den Markt zu gehen und das, obwohl Lee als einer der größten Optimisten der Wall Street gilt. Was hat es damit auf sich?

Warum Sie trotz der Korrektur keine Aktien kaufen sollten

So erklärte der Experte, dass Anleger keine Aktien kaufen sollten, zumindest jetzt noch nicht. In einem am Donnerstag veröffentlichten Video sprach Lee davon, dass ein Spike in der Volatilität am Aktienmarkt darauf hindeuten könnte, dass noch weitere Verkäufe getätigt werden. Dementsprechend könnten Anleger Aktien noch wesentlich günstiger kaufen als zum jetzigen Zeitpunkt.

„Während wir normalerweise gerne bei Kursrückgängen kaufen, zeigt der Anstieg des VIX, dass wir den Kauf bei Kursrückgängen besonders langsam angehen müssen“, sagte der Experte.

Permabulle plötzlich Bär?

Dementsprechend ist der Permabulle Tom Lee nicht unter die Bären gegangen, sondern erwartet nur einen etwas stärkeren Rücksetzer, als bisher zu sehen war. An seiner bullischen Prognose für das Endjahr hielt der Experte fest.

Diese Überzeugung einer deutlicheren Korrektur deckt sich mit einigen zuletzt auffälligen charttechnischen und fundamentalen Indikatoren (mehr dazu erfahren Sie in den beiden Artikeln am Ende dieses Textes).

Folglich kann es für Anleger Sinn ergeben, jetzt noch mit einem Kauf auf tiefere Kurse zu warten und vielleicht etwas Cash an der Seitenlinie zu parken. Wer aber Schwankungen erträgt, der kann bereits jetzt nachkaufen, da sich an den positiven Aussichten für den Markt wenig bis nichts geändert hat.

Korrektur an den Märkten oder nicht?

