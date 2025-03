Die Aktienmärkte standen zuletzt deutlich unter Druck. Doch nun schlug ein Indikator der Investmentbank Goldman Sachs an. Kommt jetzt doch die Erholung an der Börse? Diese Daten sprechen jetzt für ein Comeback.

Aktuell befindet sich der S&P 500 im Korrekturterritorium. Die Gründe dafür sind vielfältig und hängen unter anderem mit der globalen Unsicherheit, einer möglichen Rezession in den USA und den Verwerfungen rund um potenzielle Handelszölle zusammen.

Doch laut der Investmentbank Goldman Sachs weist ein wichtiger Indikator darauf hin, dass die aktuelle Korrektur bald der Vergangenheit angehören könnte.

Goldman Sachs: Aktienmarkt vor der Erholung

Denn in einem aktuellen Kommentar schrieb ein Team um den Goldman Sachs Strategen David Konstin, dass der US Equity Sentiment Indicator von -0,5 auf -0,6 gefallen ist, was für eine erneute Verschlechterung der Stimmung am US-Aktienmarkt spricht. Doch angesichts des negativen Indikators in Kombination mit gesenkten Erwartungen für die Gewinnentwicklung bei US-Unternehmen und viel Cash, das an der Seitenlinie wartet, sieht Goldman Sachs ein optimistisches Signal.

So erwarten die Experten, dass die negative Stimmung sich bei halbwegs guten Unternehmensergebnissen und konstanten Aktienrückkäufen der Unternehmen in Wohlgefallen auflösen könnte. Dementsprechend sprach Konstin von ersten Aussichten auf eine Erholung nach dem Abverkauf in den vergangenen Wochen.

Jetzt Aktien kaufen?

Sollte sich die These von Konstin und Goldman Sachs tatsächlich bewahrheiten, so bedeutet das für Anleger unter dem Strich, dass es jetzt einen idealen Kaufzeitpunkt bei Aktien gibt.

Doch der Indikator von Goldman Sachs ist jetzt nicht der einzige Faktor, der für steigende Kurse spricht. Lesen Sie dazu: Ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Kauf von Tech-Aktien? Antizyklische Chance oder fallendes Messer?

