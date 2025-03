In der aktuellen Woche gehen wieder einige spannende Werte Ex-Dividende und Anleger haben die Chance, massive Ausschüttungen zu erhalten. Doch wer etwas davon abhaben will, der muss entsprechend schnell sein.

Die Dividendensaison rückt immer näher und das merken Anleger vor allem daran, dass es immer mehr attraktive Ausschüttungen zu vereinnahmen gibt. Auch in dieser Woche gibt es wieder einige spannende Aktien, die Ex-Dividende gehen.

Mit diesen Aktien jetzt bis zu 8,2% Dividendenrendite kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Eni – Ex-Dividende: 24.03.2025 – Dividendenrendite: 6,7 Prozent

Jumbo – Ex-Dividende: 24.03.2025 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

Altria – Ex-Dividende: 25.03.2025 – Dividendenrendite: 7,1 Prozent

TotalEnergies – Ex-Dividende: 26.03.2025 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Aberdeen – Ex-Dividende: 27.03.2025 – Dividendenrendite: 8,2 Prozent

British American Tobacco – Ex-Dividende: 27.03.2025 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Taylor Wimpey – Ex-Dividende: 28.03.2025 – Dividendenrendite: 8,0 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Jumbo

Kaum bekannt, aber dennoch spannend, ist die Aktie von Jumbo. Hierbei handelt es sich um ein griechisches Einzelhandelsunternehmen aus dem Non-Food-Bereich. Bei Jumbo lief es sogar so gut, dass sich der Aktienkurs auf Sicht der vergangenen fünf Jahre mehr als verdoppelt hat.

Dividendenaktie: Altria

Für Dividendenanleger auch immer einen Blick wert, ist die Aktie von Altria. Der US-Konzern ist inzwischen ein Dividendenkönig mit mehr als 50 Jahren infolge angehobener Ausschüttungen. Laut der Prognose der Analysten sollen diese auch in Zukunft weiter steigen.

Dividendenaktie: TotalEnergies

Auch spannend könnte zum aktuellen Zeitpunkt bei gesunkenen Öl-Preisen Aktien wie TotalEnergies sein, für Anleger, die hier günstig einsteigen möchten. Zudem winkt hier mit 5,2 Prozent eine nicht unattraktive Dividendenrendite.

