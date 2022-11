Die Aktie der Deutschen Telekom gilt als defensives Investment. Anleger schätzen das Papier wegen seiner regelmäßigen Ausschüttungen. Die Dividende speist sich aus dem erzielten Gewinn, wenn sie solide finanziert sein soll. Sinkt also der Gewinn, kann das eine sinkende oder gar ausfallende Dividende nach sich ziehen. In den vergangenen zehn Jahren hat die Telekom immer eine Dividende zwischen 0,50 Euro und 0,70 Euro gezahlt. Wird sie das auch künftig können, wie sieht die Entwicklung des Gewinns in den kommenden Jahren aus?

Dividende pro T-Aktie

Laut durchschnittlichen Schätzungen der Analysten beim Wirtschaftsdienst Bloomberg soll die Telekom im kommenden Jahr einen Gewinn von 1,53 Euro pro Aktie erzielen. Da die Bonner gerne mehr als Hälfte des Gewinns ausschütten, sollte dies für eine Dividenden von mindestens 0,70 Euro pro T-Aktie ausreichen. Und haben die Analysten Recht, dann wird der Gewinn pro Aktie bei dem Bonner Konzern in den kommenden Jahren stetig bis auf 2,07 Euro pro Aktie im Jahr 2025 ansteigen. Dann könnte die Dividende bei mindestens einem Euro pro Aktie liegen, was beim derzeitigen Kurs um die 19 Euro einer Dividendenrendite von 5,3 Prozent entsprechen würde.