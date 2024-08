Woher weiß man eigentlich, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Aktien zu kaufen? Eine künstliche Intelligenz hat nun die perfekte Strategie verraten – so verpassen Sie zukünftig keine Gelegenheiten mehr.

Es ist die große Kunst, die jeder Anleger gerne beherrschen würde und die einen ziemlich reich machen könnte: Aktien genau zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Nur stellt sich das als schwieriger dar, als es vielleicht klingen mag. Denn häufig hält der Markt einige Überraschungen bereit, die viele Anleger gar nicht auf dem Schirm haben können.

Marktphasen wie aktuell sind ein gelungenes Beispiel dafür, dass Anleger manchmal vor Rätseln stehen: Die jüngsten Wochen waren turbulent und einige Aktien mussten deutlich einbüßen. Viele Anleger stellen sich daher die Frage: Ist dies nun der perfekte Zeitpunkt, um günstig einzusteigen, oder steht der große Crash erst noch bevor und sollte man sich jetzt besser hüten?

Das vorab: Ein endgültiges Patentrezept dafür, wann man Aktien kaufen und verkaufen muss, gibt es leider nicht. Sonst wären wir alle bereits reich. Aber: Möglichkeiten, sich dem perfekten Zeitpunkt anzunähern, gibt es sehr wohl. Und eine dieser Möglichkeiten ist: sich an eine Künstliche Intelligenz (KI) zu wenden.

Das ist laut KI der beste Zeitpunkt, dass Sie Aktien kaufen sollten

Eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Wir wandten uns für diese Fragestellung daher an eine der wohl bekanntesten KIs: Den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Für das Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Die Antworten sind aufgrund der Übersichtlichkeit teils gekürzt.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen?

ChatGPT: Der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, lässt sich nicht auf einen spezifischen Moment festlegen, da der Markt von vielen unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst wird. Allerdings gibt es einige bewährte Strategien und Prinzipien, die dir helfen können, bessere Entscheidungen zu treffen:

1. Kaufen, wenn die Angst groß ist: Ein berühmtes Zitat von Warren Buffett lautet: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Das bedeutet, dass du dann kaufen solltest, wenn die Marktstimmung pessimistisch ist und die Preise gefallen sind, aber die langfristigen Aussichten des Unternehmens oder des Marktes solide sind.

2. Nutze den Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt): Anstatt zu versuchen, den perfekten Zeitpunkt zu finden, um eine große Summe zu investieren, könntest du regelmäßig kleinere Beträge investieren. Durch den Kauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Kursen erzielst du einen Durchschnittspreis, der das Risiko verringert, zum ungünstigsten Zeitpunkt einzusteigen.

3. Nach Quartalsberichten und bei Kurskorrekturen kaufen: Aktienkurse können nach der Veröffentlichung von Quartalsberichten schwanken, insbesondere wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen. Dies kann eine Gelegenheit sein, in ein gutes Unternehmen zu investieren, wenn der Kurs kurzfristig fällt, aber die langfristigen Aussichten unverändert positiv sind.

4. Investiere in Schwächephasen von Qualitätsunternehmen: Selbst die besten Unternehmen erleben Rückschläge oder Schwächephasen, die den Aktienkurs drücken. Wenn du von der Qualität und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens überzeugt bist, kann eine solche Phase ein guter Zeitpunkt sein, um günstig einzusteigen.

Langfristig orientierte Investoren fokussieren sich oft weniger auf den „perfekten“ Einstiegspunkt und mehr auf die Qualität der Investments und das langfristige Potenzial. Geduld und Disziplin sind oft wichtiger als das Timing selbst.

