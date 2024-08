Ein Depot, mit dem man langfristig nur gewinnen und niemals verlieren kann? Eine künstliche Intelligenz hat sich nun genau an diese Aufgabe gewagt und ein Muster-Depot erstellt – und so sieht es aus.

Es ist der Traum eines wohl jeden Anlegers: Über ein Depot zu verfügen, mit dem man langfristig nur gewinnen kann und sich bei kurzfristigen Verlusten keine Gedanken machen muss.

Doch wie stellt man sich genau so ein Depot zusammen? Und wie findet man die Bestandteile, die darin enthalten sein sollten? Nun, eine Garantie, niemals am Aktienmarkt zu verlieren gibt es leider nicht. Aber eine Möglichkeit, tatsächlich ziemlich nah an das perfekte Depot zu kommen, schon.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

KI erstellt das perfekte Depot – so sieht es aus

Um genau so ein Depot zu erstellen, wandten wir uns an eine Künstliche Intelligenz (KI). Denn die verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen.

Hierfür wandten wir uns an die wohl bekannteste KI der Welt: den Chatbot ChatGPT. Wir verwendeten die Premiumversion GPT4o. Aufgrund der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten teilweise gekürzt.

Wir baten die KI also ganz direkt: Stell mir ein hypothetisches Depot auf, mit dessen Holdings ich langfristig nur gewinnen und nicht verlieren kann.

ChatGPT: Ein vollkommen risikofreies Portfolio zu erstellen, das langfristig nur Gewinne erzielt und keine Verluste erleidet, ist in der realen Welt unmöglich. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, und die Märkte können unvorhersehbar sein. Allerdings kann ich ein diversifiziertes Portfolio vorschlagen, das auf langfristigen Erfolg ausgerichtet ist und Risiken minimiert.

Hypothetisches Portfolio für Langfristige Gewinne

1. Aktien (60%)

o Globale Aktien-ETFs (30%): Investieren Sie in globale Indexfonds wie den MSCI World ETF, um eine breite Diversifikation zu erreichen.

o S&P 500 ETF (15%): Dieser ETF deckt die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA ab.

o Schwellenländer-ETFs (10%): Investieren Sie in Schwellenländer für zusätzliches Wachstumspotenzial.

o Technologie-ETF (5%): Technologieaktien haben langfristig starke Wachstumschancen.

2. Anleihen (20%)

o Staatsanleihen (10%): Investieren Sie in Anleihen stabiler Länder wie den USA oder Deutschland.

o Unternehmensanleihen (10%): Gut bewertete Unternehmensanleihen bieten höhere Renditen als Staatsanleihen, aber auch etwas mehr Risiko.

3. Immobilien (10%)

o REITs (Real Estate Investment Trusts): Investieren Sie in Immobilienfonds, die regelmäßige Ausschüttungen bieten und langfristig von Wertsteigerungen profitieren.

4. Rohstoffe (5%)

o Gold-ETF (2.5%): Gold ist ein sicherer Hafen und bietet Schutz gegen Inflation und Marktschwankungen.

o Breit diversifizierter Rohstoff-ETF (2.5%): Dieser ETF investiert in verschiedene Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle und Agrarprodukte.

5. Alternative Investments (5%)

o Private Equity Fonds (2.5%): Investieren Sie in nicht börsennotierte Unternehmen, die hohe Renditen bieten können.

o Hedgefonds (2.5%): Diese Fonds zielen darauf ab, unabhängig von der Marktentwicklung positive Renditen zu erzielen.

6. Bargeldreserven (5%)

o Tagesgeld/Festgeldkonten: Eine Liquiditätsreserve für unvorhergesehene Ausgaben und Marktchancen.

Zusätzliche Tipps der KI – so kommen Sie dem Traum des perfekten Depots einen Schritt näher

Außerdem nannte uns ChatGPT auch noch einige nützliche Tipps, die jeder Anleger bei seinem Depot verfolgen kann, um langfristig Gewinne zu erzielen und keine Verluste einzufahren:

• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung: Überprüfen Sie Ihr Portfolio regelmäßig (mindestens jährlich) und passen Sie es an Marktbedingungen und Ihre persönlichen Ziele an.

• Reinvestition von Dividenden und Zinsen: Reinvestieren Sie alle erhaltenen Dividenden und Zinsen, um den Zinseszinseffekt zu nutzen.

• Kosten minimieren: Achten Sie auf niedrige Verwaltungsgebühren und Transaktionskosten, die Ihre Rendite schmälern könnten.

Lesen Sie auch: Per ETF zum Millionär: Dieser geniale ETF kann es möglich machen

Oder: DAX-Aktie macht Kurssprung. Sollten vor allem Dividendenjäger jetzt bei dem Titel zuschlagen?