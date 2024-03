Um mehr als 26 Prozent stieg am Donnerstag die Aktie des Energieunternehmens Encavis. Das ist der Spitzenplatz im MDAX und auch ein Kurstreiber für andere Unternehmen aus der Branche.

Man musste sich am Donnerstag bei einem Blick auf den MDAX kurz die Augen reiben. Um über 26 Prozent war da das Wertpapier des Energiekonzerns Encavis da zwischenzeitlich hochgeschossen und stand selbstverständlich mit weitem Abstand an der Spitze des Index. Grund für den Höhenflug ist eine kürzlich bekannt gewordene Offerte des Finanzinvestors KKR, der, gebunden an eine Mindestabnahmeschwelle von rund 54 Prozent, Encavis-Aktionären 17,50 Euro je Aktie anbieten sollen. Bereits letzte Woche hatte Bloomberg berichtet, dass KKR mehr als zwei Milliarden Euro für Encavis bieten will und der Aktie damit zu einem Kurssprung von zwischenzeitlich rund 20 Prozent verholfen.

Mit dem Kurssprung auf jetzt aktuell 17,02 Euro näherte sich die Aktie dem Kaufangebot an. Noch Anfang März und vor den Spekulationen lag der Kurs des Solar- und Windkraftbetreibers bei etwa elf Euro. Laut Berichten wurde bereits eine verbindliche Vereinbarung mit den Ankeraktionären von Encavis vereinbart, die etwa ein Drittel an dem Unternehmen halten. Die Transaktion abschließen will KKR im vierten Quartal des laufenden Jahres und Encavis den Angaben zufolge dann von der Börse nehmen.

Auch andere Branchenwerte im Plus

Das Kaufangebot an die Encavis-Aktionäre trieb auch andere Titel nach oben. Die Aktie des Konzerns PNE schoss mit einem Plus von sieben Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2023 und an die SDAX-Spitze. Bei Energiekontor folgte auf die Neuigkeiten immerhin noch ein Plus von einem Prozentpunkt.

Mit Material von dpa-AFX

