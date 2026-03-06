Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Energiekontor

%
H T
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Börse -
Stand -
Energiekontor Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Energiekontor

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Energiekontor

    dpa-AFX News zu Energiekontor

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Energiekontor

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 364,10 230,53 167,94 126,46 246,60
    Nettogewinn (Mio) 66,03 35,03 40,96 22,56 83,32
    Gewinn/Aktie 4,73 2,51 2,94 1,62 5,97
    Dividende/Aktie 1,40 1,05 1,00 0,50 1,20
    Rendite (%) 4,13 3,10 2,81 1,04 1,44
    KGV 7,17 13,51 12,13 29,60 13,95
    KUV 1,30 2,05 2,96 5,28 4,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Energiekontor AG und ihre Töchter planen, errichten und betreiben Windparks und decken dabei nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Finanzierung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe der Anlagen ab. Diese Leistungen werden überwiegend von verbundenen Publikumskommanditgesellschaften in Anspruch genommen, die die Windparks betreiben; vereinzelt werden Windenergieanlagen auch an Dritte veräußert. Neben Projekten in Deutschland hat die Gruppe Windparks in Großbritannien, Griechenland und Portugal realisiert und den Ausbau der Windkraft in diesen Ländern mitgestaltet. Das Unternehmen gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente "Projektierung und Verkauf von Wind- und Solarparks", "Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks" sowie "Betriebsentwicklung und Innovation".

    Offizielle Webseite: https://www.energiekontor.de

    Aktionärsverteilung