Unternehmensprofil

Die Energiekontor AG und ihre Töchter planen, errichten und betreiben Windparks und decken dabei nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Finanzierung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe der Anlagen ab. Diese Leistungen werden überwiegend von verbundenen Publikumskommanditgesellschaften in Anspruch genommen, die die Windparks betreiben; vereinzelt werden Windenergieanlagen auch an Dritte veräußert. Neben Projekten in Deutschland hat die Gruppe Windparks in Großbritannien, Griechenland und Portugal realisiert und den Ausbau der Windkraft in diesen Ländern mitgestaltet. Das Unternehmen gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente "Projektierung und Verkauf von Wind- und Solarparks", "Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks" sowie "Betriebsentwicklung und Innovation".

Offizielle Webseite: www.energiekontor.de