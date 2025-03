An den Börsen fallen aktuell die Kurse deutlich. Allein am Montag brach der Nasdaq um vier Prozent ein und eine Erholung scheint aktuell nicht in Sicht. Doch sollten Sie jetzt verkaufen? So sollten Anleger auf die jetzige Situation reagieren.

Zwar reden viele Anleger immer wieder von langfristiger Geldanlage an der Börse, kommt es allerdings zu einem Abverkauf, dann ist die Panik schnell groß. Aktuell mehren sich auf Social-Media-Plattformen und Foren die Post mit der Frage, ob man jetzt Aktien verkaufen solle, da der MSCI World ca. zehn Prozent im Minus (vom Hoch) liegt.

So sollten Anleger nicht auf die fallenden Kurse reagieren

Doch tatsächlich ist ein solcher Anflug von Panik, egal ob man in ETFs oder in Aktien investiert ist, gänzlich unbegründet. Zwar gibt es aktuell einige Turbulenzen am Markt, allerdings hatten diese langfristig keinen Einfluss auf die erwirtschafteten Renditen.

Im Gegenteil: Wer aus Panik verkauft hat, der hat in der Regel seiner Rendite massiv geschadet, da so nicht nur schlechte, sondern ebenfalls gute Handelstage verpasst worden sind.

Auswirkung des Verpassens der besten Handelstage im S&P500

Sich bei einer ursprünglich als langfristig geplanten Geldanlage jetzt zu fragen, ob es der Zeitpunkt zum Verkauf ist, scheint nicht die richtige Reaktion. Anleger sollten sich eher überlegen, ob beispielsweise ihre Aktienquote nicht vielleicht zu hoch ist, wenn sie nicht mit derartigen Schwankungen umgehen können.

So sollten Anleger auf die fallenden Kurse reagieren

Im Gegenteil könnte es viel sinnvoller sein, die aktuell schwachen Kurse nicht nur auszusitzen, sondern gleichzeitig für sich selbst als Kaufchance zu begreifen. Denn wer an den Märkten günstig einsteigt, der hat eine höhere Renditeerwartung und erhält bei Aktien sowie ETFs mehr Anteile für das eigene Geld.

Bank of America S&P500 Bullen- & Bärenmärkte

Mutige Investoren sollten daher Möglichkeiten überprüfen, im aktuellen Abverkauf die eigene Sparrate zu erhöhen oder ein mögliches Cash-Polster (bis auf den eigenen Notgroschen) investieren, wenn sie eine langfristige Anlageperspektive haben und auch mögliche weitere Schwankungen ertragen können.

