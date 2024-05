Ist das Marktumfeld für diese beiden Aktien jetzt besonders günstig? Die Bank of America scheint überzeugt davon und lässt Anleger von einer Menge Upside träumen.

Von einem Crash ist bei der Bank of America derzeit keine Rede. Stattdessen geht das Analysehaus für die Aktienmärkte trotz unsicherer Zinserwartungen von einer weichen Landung in einem vernünftigen Marktumfeld aus - und das womöglich mit einem besseren Wachstum, als man hätte erwarten können.

Bei dem Ausblick für den amerikanischen S&P 500-Index gehen die Experten beispielsweise weiter von einem Anstieg von 5,5 Prozent auf 5.400 Punkte bis zum Jahresende aus. Und auch zwei Aktien könnten laut der Bank of America demnächst ganz besonders profitieren.

KKR wirbelt Unternehmen auf

Den Start macht das Investmentunternehmen KKR & Company, das im globalen Finanzwesen als Vermögensverwalter mit Kunden auf der ganzen Welt zu tun hat. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden unter anderem bei Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen zusammen. Das Geschäftsmodell nennt sich auch Private Equity und das Magazin „Spiegel“ fasste die Vorgänge durchaus kritisch zusammen: „Mit dem Geld ihrer Anleger kaufen sie Firmen, stutzen sie zurecht und verkaufen sie anschließend mit deftigem Gewinn.“

Bank of America-Analyst Craig Siegenthaler ist dabei von den Zukunftsaussichten des Unternehmens beeindruckt und bekräftigte zuletzt seine Kaufempfehlung für die Aktie. Mit einem Kursziel von 134 US-Dollar besteht bei dem Papier noch ein Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent. An der Wall Street trauen die Top-Analysten der Aktie im Schnitt noch ein Upside von 22 Prozent zu.



Autovermietung mit Avis

Es ist nicht ausgeschlossen, dass viele Anleger in der Vergangenheit auf die ein oder andere Weise mal mit dem Autovermietungsgeschäft der Avis Budget Group Kontakt hatten. Der Konzern ist weltweit in 180 Ländern mit einer Mietflotte von 655.000 Autos aktiv. Im Jahr 2023 machte das Unternehmen einen Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar.

Die Analysten der Bank of America verpassten dem Wertpapier zuletzt ein Kursziel von 140 US-DOllar, was einem Uspide von mehr als 20 Prozent entspricht. An der Wall Street geht man im Schnitt sogar von einem Aufwärtspotenzial von mehr als 45 Prozent in den nächsten zwölf Monaten aus. Für Anleger könnten sich dadurch einige Chancen ergeben, zumal die Avis-Aktie momentan noch günstig zu haben ist.

