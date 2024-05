Trotz Krisen und Rezession haben diese Unternehmen in der Vergangenheit bewiesen, dass sie stets operativ exzellente Ergebnisse liefern und deswegen für Anleger in jeder Marktphase interessant sind. Zeit, einen Blick auf diese Value-Aktien zu werfen?

Es ist zuletzt etwas ungemütlicher an den Märkten geworden und schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA sowie aus Deutschland Anlegern Sorgen bereiten. Doch mit den richtigen Aktien im Depot sollte diese Krise kein Problem sein, weswegen Anleger einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index und den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index werfen sollten.

Diese Value-Aktien kann man immer kaufen

In diesen beiden Indizes befinden sich unter anderem die folgenden zwei Value-Aktien, die bisher jeder Krise trotzen konnten und eine, die in kommenden Krisen Resilienz zeigen dürfte. Besonders wegen ihrer breiten Aufstellung und operativen Exzellenz sind diese Werte selbst in einer Wirtschaftskrise interessant:

Selbst in der Krise interessant: Berkshire Hathaway

Warren Buffett hat Berkshire Hathaway für die Ewigkeit gebaut und bisher hat das Unternehmen noch jeden Sturm überdauert. Besonders durch die verschiedenen Geschäftsbereiche und das breite Beteiligungsportfolio ist die Holding so krisenresistent.

Hinzu kommen eine solide Bilanz, massive Cashbestände (die kürzlich erneut erhöht wurden) und das Vertrauen der Anleger in den Nimbus des Warren Buffett.

Selbst in der Krise interessant: Investor AB

Wer sich nicht wie bei Berkshire Hathaway auf die USA fokussieren will, der kann beispielsweise mit der Investor AB ein anderes spannendes Investment in eine Beteiligungsgesellschaft tätigen.

Wie bei Buffetts Holding überzeugt das Unternehmen durch die Diversifikation und die starke Bilanz. Hinzu kommt der Fokus auf den Wirtschaftsraum Skandinavien/Schweden, der bei vielen Unternehmen im Portfolio unterrepräsentiert ist.

Selbst in der Krise interessant: Rheinmetall

Zwar nicht besonders breit diversifiziert, doch trotzdem in Krisenzeiten interessant ist die Aktie von Rheinmetall. Durch die zunehmende Aufrüstung und staatliche Aufträge könnte das Unternehmen selbst in wirtschaftlich schweren Zeiten profitieren.

Allerdings dürfte diese Situation nicht ewig, sondern vermutlich nur solange wie die aktuelle Aufrüstungsphase anhalten.

