BÖRSE ONLINE-Nebenwerte-Experte Lars Winter kauft eine verheißungsvolle Aktie mit hoher Dividendenrendite. Warum er von einem starken Kurswachstum ausgeht.

"Wir haben heute die Aktie von Leifheit in unser Echtgeld-Depot gekauft", verrät Nebenwerte Experte Lars Winter. Und er fährt fort: "Am Mittwoch legt der Haushaltswarenhersteller die endgültigen Zahlen für das Jahr 2024 vor und wird zudem eine Prognose für das laufende Jahr verkünden. Wir spekulieren auf eine gute Kursreaktion."

Deutsche Aktie vor starkem Turnaround?

Das deutsche Unternehmen Leifheit ist vor allem für seine Produkte aus den Bereichen Reinigen, Wäschepflege und Küche bekannt. Zu den Produkten zählen Waagen, Gesundheitsprodukte und Raumluftaufbereiter. Dabei macht die Leifheit-Aktie seit einiger Zeit eine Bodenbildung durch, kann aber laut dem Autoren des Börsenbriefs "Lars Winter Report", bald durchstarten: "Nachdem Leifheit im Vorjahr voraussichtlich eine Ebit-Marge von 4,7 Prozent erzielt hat, könnte das Unternehmen für die laufende Periode deutlich höhere Renditen in Aussicht stellen, erwarten die Analysten von Warburg Research. In den vergangenen zehn Jahren hatte Leifheit bereits mehrfach Ergebnismargen von über sieben Prozent erwirtschaftet. Dieses Niveau könnte mittelfristig durchaus wieder erreicht werden, schätzen die Warburg-Experten. Denn das Leifheit-Management will sich strategisch auf profitables Wachstum in den Kernsparten Reinigen und Trocknen fokussieren, zudem sollen Produktinnovationen vorangetrieben und Effizienzmaßnahmen umgesetzt werden."

6,9 Prozent Dividendenrendite der Leifheit-Aktie

Zudem ist die Leifheit-Aktie auch fundamental gut bewertet. Das Papier zahlt eine hohe Dividendenrendite von 6,9 Prozent und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,6 auf. Nebenwerte-Experte Lars Winter setzt das Kursziel zudem auf 22,00 Euro. Zudem sagt Winter: "Am Freitag haben wir ein Hintergrundgespräch mit dem Leifheit-Vorstand und werden darüber im Nachgang im Lars Winter Report und in BÖRSE ONLINE mehr Details berichten."

