Der weltbekannte Tech-Gigant Amazon bringt am 31. Oktober seine Quartalszahlen – und die bekannte Investorin Cathie Wood geht auf Einkaufstour. Lohnt es sich also, jetzt zuzuschlagen?

In welche Aktien sie investiert, beobachten Anleger genau: Cathie Wood (68) gilt als eine der wohl bekanntesten Investorinnen der Welt. Zwar gelten ihre Investments häufig als riskant und volatil, da Wood vor allem auf disruptive Innovationen setzt. Oft handelt es sich bei ihren Investments um Unternehmen, die noch nicht profitabel sind und sich erst am Anfang ihres Potentials befinden.

Fest steht jedoch: Wood hat sich auf Zukunftsunternehmen mit riesigem Wachstumspotential spezialisiert. Sie und ihr Team analysieren dieses Potential wie kaum eine andere Investmentfirma. Wenn sich also jemand mit den Chancen der Zukunft auskennt, dann sind das Cathie Wood und ihr Team bei ihrer Firma ARK Invest.

Besonders interessant ist, dass sie jüngst Aktien eines weltberühmten Tech-Giganten gekauft hat, der am 31. Oktober seine Quartalszahlen bekannt geben wird: Amazon. Sollten Sie ebenfalls vor den Zahlen zugreifen?

Cathie Wood schlägt bei Amazon-Aktien vor den Zahlen zu – wird es Zeit?

Ein Blick auf die Trades von Cathie Wood zeigt: Am 8. Oktober kaufte sie für ihren aktiv gemanagten Flaggschiff-ETF ARK Innovation über 76.000 Aktien des E-Commerce-Giganten Amazon. Erst kürzlich, am 21. Oktober, stockte sie ihre Position bei Amazon im ARK Autonomous Technology & Robotics ETF auf und kaufte fast 21.000 weitere Aktien. Das ist insofern bemerkenswert, da Amazon in wenigen Tagen, am 31. Oktober, seine Quartalszahlen bekannt geben wird.

Grundsätzlich stehen die Chancen für einen Kauf der Aktie vor den Zahlen nicht schlecht. Die Analysten erwarten durchschnittlich starke Ergebnisse: Sie schätzen, dass der Umsatz im dritten Quartal um über zehn Prozent steigen könnte und der Gewinn je Aktie sogar um mehr als sechzig Prozent auf 1,41 US-Dollar zulegen könnte. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf. Konkret: 77 empfehlen den Kauf, fünf das Halten, und keiner spricht sich für einen Verkauf aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 220 US-Dollar sehen die Experten derzeit knapp 20 Prozent Kurspotenzial. Und das, obwohl die Aktie seit Jahresanfang bereits um 26 Prozent gestiegen ist. Auch für das Gesamtjahr sind die Prognosen äußerst vielversprechend.

In den vergangenen drei Monaten ist die Aktie jedoch nur minimal gestiegen. Daher sehen viele Analysten jetzt erst recht Spielraum für weitere Kursanstiege. Wedbush-Analyst Scott Devitt erklärte jüngst, dass Anleger die aktuelle Underperformance der Aktie nutzen sollten.

BÖRSE ONLINE ist ebenfalls von einem Investment in die Amazon-Aktie überzeugt, gerade weil sie langfristig noch immer überaus attraktive Gelegenheiten bietet.

Amazon ist in gleich zwei Wachstumsmärkten aktiv: E-Commerce und Cloud. Zudem investiert das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz (KI), die in beiden Geschäftsbereichen eine zentrale Rolle spielt, Effizienzsteigerungen ermöglicht und das Wachstum von Amazons Geschäften weiter fördert.

Außerdem ist die Aktie derzeit günstiger als in den vergangenen Jahren zu haben: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 32, während der Durchschnitt der letzten zehn Jahre bei 67 lag.

Lesen Sie auch: Ist das der deutsche Nasdaq-100-ETF? Mit Aktien wie SAP & Co. satte Gewinne kassieren