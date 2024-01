Die perfekten Investment-Ideen zum Jahresstart? Cathie Wood deckte sich kurz vor Silvester mit einer besonders spannenden Halbleiter-Aktie ein

Wie wird das neue Jahr wohl für Tech- und Wachstumswerte laufen? Durch den KI-Hype 2023 konnten diese Werte vergangenes Jahr besonders profitieren. Allen Grund zur Freude von Cathie Wood: Denn die bekannte Investorin setzt ihren Fokus nun mal auf Wachstum und Innovation.

Ihre aktiv gemanagten ETFs, die Wachstumstrends wie Innovation, Gentechnik, Robotik und mehr verfolgen, konnten daher ordentlich anziehen. Doch wie wird sich Cathie Wood für das neue Jahr aufstellen? Ein Blick auf ihre Trades zeigt: Kurz vor Silvester kaufte sie noch schnell bei einer spannenden Halbleiter-Aktie nach.

Cathie Wood kauft diese Halbleiter-Aktie – sollten Sie es auch?

Am 29. Dezember kaufte Cathie Wood 542.000 Aktien von Teradyne. Dabei handelt es sich um einen Hersteller von Testgeräten für Halbleiter. Es besteht also eine gute Chance, dass ihr Smartphone auch schon mal in Berührung mit einem Produkt von Teradyne kam. Die Aktie zählt zu den Top 10 Positionen des Ark Autonomous Technology & Robotics ETF von Cathie Wood.

Die Aktie scheint im Gegensatz zu Woods eher riskanteren Wetten relativ stabil. Auf Sicht von fünf Jahren liegt sie über 260 Prozent im Plus, mit einem KGV von elf wirkt die Aktie nicht überbewertet. Sogar eine Dividende zahlt Teradyne, die Rendite liegt hier derzeit bei 0,57 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von über 17 Milliarden Dollar handelt es sich auch um kein kleines Unternehmen mehr.

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie rund 20 Prozent zulegen – entsprechend stellt sich die Frage, wie viel Prozent 2024 noch drin sind. Laut der Datenbank von TipRanks empfiehlt die Mehrheit der Analysten den Kauf der Aktie. Ein durchschnittliches Kursziel von 109 Dollar lässt jedoch kaum Spielraum nach oben. Immerhin: Steve Barger, Analyst der KeyBanc, sieht mit einem Kursziel von 140 Dollar rund 30 Prozent Kurschance. Halbleiter sind das Herz und Hirn eines jeden digitalen Geräts. Gerade beim Thema künstliche Intelligenz spielen sie eine enorme Rolle. Dass Teradyne als ein bekannter Testanbieter hier also weiterhin profitieren wird, gilt als relativ wahrscheinlich. Ob die Aktie jedoch auch 2024 erneut zweistellig zulegen kann, bleibt abzuwarten, gerade, da das Halbleitergeschäft als äußerst zyklisch gilt.

Fan von Halbleiter-Aktien? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE

Oder lesen Sie auch: Finger weg von diesen hoch bewerteten Aktien, die jeder kennt