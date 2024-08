Der plötzliche Einbruch des Aktienmarkts im August könnte bei Anlegern Erinnerungen an die Börsenflaute 2022 wecken. Laut Morningstar ist die Situation für Aktien im Jahr 2024 aber eine ganz andere. Das sind die Gründe.

Schlittert die Börse wieder in eine Neuauflage des Jahres 2022 hinein? Damals hatten steigende Zinsen, eine steigende Inflation, eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve zu einem Einbruch der Aktienmärkte geführt, der erst im Oktober seinen Höhen- beziehungsweise in diesem Fall Tiefpunkt erreichte.

Morningstar hatte damals Anlegern geraten, Aktien im Portfolio eher unterzugewichten. Aber wie ist die Situation 2024? Nach einem Börsenbeben Anfang der Woche, bei dem unter anderem der DAX um mehr als drei Prozent einbrach, fragen sich viele Börsianer, ob das jetzt der Beginn einer längeren Durststrecke ist. Morningstar hat dazu eine klare Einschätzung.

Situation am Aktienmarkt laut Morningstar ganz andere als noch 2022

Laut Morningstar unterscheiden sich die Börsenjahre 2024 und 2022 in wesentlichen Punkten. Von den bereits weiter oben genannten vier Faktoren Inflation, Zinssätze, Geldpolitik und Wirtschaftswachstum bewegen sich nämlich drei in eine für Anleger positive Richtung. Das war 2022 nicht der Fall.

Seit 2022 befindet sich die Inflation in einem Abwärtstrend. Experten aus der US-Volkswirtschaft gehen davon aus, dass sie sich in diesem Jahr weiter abschwächt und 2025 unter die Marke von zwei Prozent fallen wird.

Die Zinssätze, die im Jahr 2022 von 1,50 auf über 4,00 Prozent gestiegen waren, befinden sich jetzt laut Morningstar ebenfalls im Abwärtstrend. Zudem sollte die die amerikanische Zentralbank Fed bald die Zinsen senken. Morningstar geht von mindestens zwei Senkungen noch im laufenden Jahr aus. Der Leitzins soll bis Ende 2025 in einer Spanne zwischen 3 und 3,25 Prozent liegen. Das würde vor allem Small Caps in die Karten spielen, aber auch der gesamte Aktienmarkt würde davon profitieren.

Nur die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums dürfte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen. Morningstar rechnet aber weiterhin mit einer weichen Landung und kurzfristig nicht mit einer Rezession.

Chance am Aktienmarkt jetzt nutzen?

Momentan sieht Morningstar die Unsicherheiten am Markt eher als Kaufchance für unterbewertete Kategorien und Sektoren. Den Angaben zufolge sollten Anleger potenzielle Erlöse in Value-Aktien mit einer guten Sicherheitsmarge reinvestieren. Daneben sehen die Experten auch viele Chancen bei Small Cap-Aktien und in Sektoren wie Immobilien, Energie und bei der traditionellen Kommunikation.

In den grünen Energiesektor können Sie übrigens mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE investieren. In dem Aktienkorb finden sich mit Unternehmen wie Nordex oder First Solar wichtige Player aus den Bereichen Windkraft und Solarenergie.

